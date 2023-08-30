新北市府拒給侯請假紀錄 陳世軒稱柯韓請假透明、侯市府逃避監督

民眾黨市議員陳世軒今日質詢表示，他在8月24日質詢索要侯友宜自5月17日起的請假紀錄，市府人事處卻以個人隱私、相關法令為由拒絕提供，但市長出缺勤理當接受監督。（記者黃子暘攝）

2023/08/30 17:10

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜請假議題成為市議會臨時會焦點，民眾黨市議員陳世軒今（30）日質詢表示，他在8月24日質詢索要侯友宜自5月17日起的請假紀錄，市府人事處卻以個人隱私、相關法令為由拒絕提供。陳世軒出具國發會解釋函等駁斥市府理由，斥其「恣意認事用法」，市長出缺勤理當接受監督，表示前台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜請假紀錄都公開透明，侯市府如此藐視議會、逃避監督，「藍白合個屁啊」。

陳世軒表示，他在臨時會上要求人事處提供侯友宜請假紀錄，主席裁示3天內提供，人事處28日上午卻致電告知「長官還沒批准，無法提供」；他下午質詢副市長劉和然，對方承諾29日上午9點半前如期提供資料，未料翌日僅收到答覆表，表示事關侯友宜個資，無法提供。

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副市長朱惕之則表示，市長以及府公務人員請假均符合法規，依規定辦理。

陳世軒說，並非質疑市長請假有違規，侯市長作為人民公僕，其出缺勤紀錄屬於「公益、公領域範疇」，與私人隱私何干？人事處先後以《檔案法》第18條、《個資法》等法令搪塞，但根據國發會解釋函等資訊，「人事資料不包含市長出缺勤紀錄」。

陳世軒質疑市府藐視議會、逃避監督，表示前台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜請假紀錄都公開透明，侯市府逃避監督，選戰還想藍白合、在野整合，「藍白合個屁啊」。

民眾黨市議員陳世軒日質詢表示，他在8月24日質詢索要侯友宜自5月17日起的請假紀錄，市府人事處卻以個人隱私、相關法令為由拒絕提供，但市長出缺勤理當接受監督。（記者黃子暘攝）

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