抓包！雙城論壇花費為8年最高 議員批蔣萬安不敢反駁統戰言論

台北市議員林延鳳批評，蔣萬安此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，費用達267萬元，圖為蔣萬安今（30）晚在上海東方濱江大酒店宴請上海市政府團隊及企業界代表的畫面。（記者何玉華攝）

2023/08/30 19:27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為主題發表演講，民進黨台北市議員林延鳳批評，蔣萬安此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，費用達267萬元，卻缺乏首都市長高度，對於上海市長龔正講出「兩岸中國人」，作為首都市長毫無反制，未展現民主自由國家的價值，甚至對共機繞台噤若寒蟬，坐實「被中國吃豆腐」的顧慮。

林延鳳調閱資料發現，蔣此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，柯文哲花最多的部分是2019年231萬元，更是出團人數最多的一次，卻空有陣仗、僅講好聽的話，對「文攻」統戰言論不敢駁斥，對「武嚇」共機繞台噤若寒蟬。

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林延鳳批評，上海市長龔正在蔣萬安面前說「兩岸中國人」，或高談中國早在2021年「十四五規劃」設下一個中國框架的兩岸融合發展時，蔣作為首都市長毫無反制，只敢談和平，更像是為對方的政治訴求具體背書，成為宣傳樣板，坐實「被中國吃豆腐」的顧慮。

另外，今天適逢學校開學日，林延鳳還接獲家長會幹部抱怨陳情，認為市長、督導教育業務的副市長、教育局長都在上海，萬一發生重大校安事件恐群龍無首，該如何是好。

林延鳳質疑，蔣萬安在上海高論「兩岸關係如江河行舟」的同時，北市交通卻處處危機，連無風無雨騎機車都會被路樹壓死，連市政都顧不好，還妄言「雙城好兩岸好」，更別提當上海市長龔正口出「兩岸中國人」言論時，蔣作為首都市長，卻毫無反應令人失望，此行恐只有「中國好，上海好，台灣、台北並不好」。

林延鳳指出，蔣萬安為出訪風光，把「市府群臣」帶往上海，明明開學日，督導教育的高層長官都不在，若非北市被動接受上海方面要求，怎可能在日期、名單都做如此輕忽孩子的安排，難道忘了自己家裡老大也是今天開學嗎？

「連台北都管不好，還管兩岸？簡直吃碗內看碗外！」林延鳳批評，蔣無視中國對台無理貿易阻撓，將其淡化成「商務摩擦」，作態說在上海要幫台灣農民賣水果，對於中國無理且鴨霸行為從未表達抗議，完全是倒果為因。

林延鳳認為，蔣倡議「雙城好兩岸好」，稱「兩岸關係如江河行舟」的同時，台北中山北路卻發生路樹倒塌導致騎士被壓死的不幸事件「寸步難行」，怒轟難道蔣去上海只為告訴全世界，他所治理的台北有多差？

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