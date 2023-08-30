為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

抓包！雙城論壇花費為8年最高 議員批蔣萬安不敢反駁統戰言論

台北市議員林延鳳批評，蔣萬安此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，費用達267萬元，圖為蔣萬安今（30）晚在上海東方濱江大酒店宴請上海市政府團隊及企業界代表的畫面。（記者何玉華攝）

台北市議員林延鳳批評，蔣萬安此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，費用達267萬元，圖為蔣萬安今（30）晚在上海東方濱江大酒店宴請上海市政府團隊及企業界代表的畫面。（記者何玉華攝）

2023/08/30 19:27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為主題發表演講，民進黨台北市議員林延鳳批評，蔣萬安此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，費用達267萬元，卻缺乏首都市長高度，對於上海市長龔正講出「兩岸中國人」，作為首都市長毫無反制，未展現民主自由國家的價值，甚至對共機繞台噤若寒蟬，坐實「被中國吃豆腐」的顧慮。

林延鳳調閱資料發現，蔣此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，柯文哲花最多的部分是2019年231萬元，更是出團人數最多的一次，卻空有陣仗、僅講好聽的話，對「文攻」統戰言論不敢駁斥，對「武嚇」共機繞台噤若寒蟬。

林延鳳批評，上海市長龔正在蔣萬安面前說「兩岸中國人」，或高談中國早在2021年「十四五規劃」設下一個中國框架的兩岸融合發展時，蔣作為首都市長毫無反制，只敢談和平，更像是為對方的政治訴求具體背書，成為宣傳樣板，坐實「被中國吃豆腐」的顧慮。

另外，今天適逢學校開學日，林延鳳還接獲家長會幹部抱怨陳情，認為市長、督導教育業務的副市長、教育局長都在上海，萬一發生重大校安事件恐群龍無首，該如何是好。

林延鳳質疑，蔣萬安在上海高論「兩岸關係如江河行舟」的同時，北市交通卻處處危機，連無風無雨騎機車都會被路樹壓死，連市政都顧不好，還妄言「雙城好兩岸好」，更別提當上海市長龔正口出「兩岸中國人」言論時，蔣作為首都市長，卻毫無反應令人失望，此行恐只有「中國好，上海好，台灣、台北並不好」。

林延鳳指出，蔣萬安為出訪風光，把「市府群臣」帶往上海，明明開學日，督導教育的高層長官都不在，若非北市被動接受上海方面要求，怎可能在日期、名單都做如此輕忽孩子的安排，難道忘了自己家裡老大也是今天開學嗎？

「連台北都管不好，還管兩岸？簡直吃碗內看碗外！」林延鳳批評，蔣無視中國對台無理貿易阻撓，將其淡化成「商務摩擦」，作態說在上海要幫台灣農民賣水果，對於中國無理且鴨霸行為從未表達抗議，完全是倒果為因。

林延鳳認為，蔣倡議「雙城好兩岸好」，稱「兩岸關係如江河行舟」的同時，台北中山北路卻發生路樹倒塌導致騎士被壓死的不幸事件「寸步難行」，怒轟難道蔣去上海只為告訴全世界，他所治理的台北有多差？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
與上海市長龔正閉門會 蔣萬安引蔣經國名言「時代在變，環境在變，潮流也在變」
2023/08/29 20:03

與上海市長龔正閉門會 蔣萬安引蔣經國名言「時代在變，環境在變，潮流也在變」
太巧！蔣萬安訪中 北市府官網下午大當機
2023/08/29 17:51

太巧！蔣萬安訪中 北市府官網下午大當機

金屬中心與中鋁等13家業者 成立循環鋁共榮聯盟
蔣萬安上海行屢被問政治議題 技巧性閃避緊扣市政交流
2023/08/29 16:42

蔣萬安上海行屢被問政治議題 技巧性閃避緊扣市政交流
拒給議員雙城論壇MOU資料 北市府嗆：慣例以前就建立
2023/08/22 12:48

拒給議員雙城論壇MOU資料 北市府嗆：慣例以前就建立

塞爆瘦身門診的98%成功率甩油法！
林延鳳向北市府調閱雙城論壇簽署MOU資料遭拒 質疑「黑箱一條鞭」
2023/08/22 12:29

林延鳳向北市府調閱雙城論壇簽署MOU資料遭拒 質疑「黑箱一條鞭」
雙城論壇將簽3項備忘錄 陸委會：北市府已發函主管機關
2023/08/10 18:55

雙城論壇將簽3項備忘錄 陸委會：北市府已發函主管機關
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播