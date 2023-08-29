太巧！蔣萬安訪中 北市府官網下午大當機

台北市政府官網今下午4時17分出現大當機，無法進入網站。（洪婉臻辦公室提供）

2023/08/29 17:51

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今上午率團赴中國上海參加雙城論壇，民進黨台北市議員洪婉臻批評，台北市政府官網竟大當機，直至下午4時30分才修復，當機的時機太過巧妙，難道是中國另一波資訊戰？台北市各局處官網如此容易破解，北市資安究竟何在？

台北市資訊局回應，北市府網站平台今（8/29）下午4時17分發生伺服主機異常，經資訊局監控發現，於20分鐘內完成排除，並恢復正常運作，同時間機房發出溫度偏高警告，尚難確認是否因此影響主機穩定度，資訊局將持續留意平台的穩定性，持續提供民眾良好服務。

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洪婉臻表示，她在今年5月於議事殿堂質詢蔣萬安，共機侵台嚴重，身為台北市長是否應該親自出席雙城論壇？當時蔣萬安答：「對於共機暴力擾台他嚴重譴責」，如今卻又換說法，指「現階段兩岸間不平靜，因此迫切需要對話、以行動創造契機」，藉此合理化自己出席的重要性。

洪婉臻批評，政治人物愛玩兩面手法，在蔣萬安身上見識到何謂「說話的藝術」，她要提醒蔣萬安，勿忘自己是台北市長，不是中共的小老弟，對於台灣主權、尊嚴、權利等都該堅定捍衛。

洪婉臻要求，蔣萬安應在對等、尊嚴的前提下，應該為台灣同胞謀福祉，說該說的話、做該做的事。

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