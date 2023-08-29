蔣萬安上海行屢被問政治議題 技巧性閃避緊扣市政交流

台北市長蔣萬安到上海參加雙城論壇，在受訪過程中不斷強調市政交流。（記者何玉華攝）

2023/08/29 16:42

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（29）日抵達上海參加3天的台北上海雙城論壇，一早出發前受訪，提到兩岸現階段關係不平靜，過去因ECFA架構穩定雙方綿密經貿互動，但近年來農漁業產品銷售、商務的摩擦，迫切需要對話機制解決；下午他在上海老港環保生態基地參訪後受訪，被問到是否會向中方表達看法時，他的回答緊緊鎖定市政交流，不對市政之外的議題多做著墨。

蔣萬安首先被問到此行是否會觸及九二共識？他長篇大論說明，雙城論壇一直以來都是市政交流。再被問出發前所提到的ECFA，對照近期中國禁止芒果輸入對台灣農民的影響，是否想發揮什麼樣的角色，向中方表達態度，蔣萬安都以市政交流回答，力圖切割政治議題。

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蔣萬安表示，過去跟上海簽訂各方面的備忘錄，包括體育、智慧醫療、文化藝術、觀光旅遊等，都有各方面的互動，包括2016到2019都有海峽盃的籃球賽、上海的龍舟賽等，可惜碰到疫情停下來3年，現在恢復實體活動，希望能奠基在過去的基礎上，持續推動市政交流。

至於是否會觸及九二共識？蔣萬安說，雙城論壇一直以來都是市政的交流，過去從2010年開始總共舉辦13屆、簽署了42項的備忘錄進行交流，這次主論壇也設定在「新趨勢、新發展」，3個分論壇會就羽球運動、智慧醫療、數位經濟進行討論；還提到在洋山港與上海方的互動交流，技巧地閃避政治問題。

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