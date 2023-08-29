為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔣萬安上海行屢被問政治議題 技巧性閃避緊扣市政交流

台北市長蔣萬安到上海參加雙城論壇，在受訪過程中不斷強調市政交流。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安到上海參加雙城論壇，在受訪過程中不斷強調市政交流。（記者何玉華攝）

2023/08/29 16:42

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（29）日抵達上海參加3天的台北上海雙城論壇，一早出發前受訪，提到兩岸現階段關係不平靜，過去因ECFA架構穩定雙方綿密經貿互動，但近年來農漁業產品銷售、商務的摩擦，迫切需要對話機制解決；下午他在上海老港環保生態基地參訪後受訪，被問到是否會向中方表達看法時，他的回答緊緊鎖定市政交流，不對市政之外的議題多做著墨。

蔣萬安首先被問到此行是否會觸及九二共識？他長篇大論說明，雙城論壇一直以來都是市政交流。再被問出發前所提到的ECFA，對照近期中國禁止芒果輸入對台灣農民的影響，是否想發揮什麼樣的角色，向中方表達態度，蔣萬安都以市政交流回答，力圖切割政治議題。

蔣萬安表示，過去跟上海簽訂各方面的備忘錄，包括體育、智慧醫療、文化藝術、觀光旅遊等，都有各方面的互動，包括2016到2019都有海峽盃的籃球賽、上海的龍舟賽等，可惜碰到疫情停下來3年，現在恢復實體活動，希望能奠基在過去的基礎上，持續推動市政交流。

至於是否會觸及九二共識？蔣萬安說，雙城論壇一直以來都是市政的交流，過去從2010年開始總共舉辦13屆、簽署了42項的備忘錄進行交流，這次主論壇也設定在「新趨勢、新發展」，3個分論壇會就羽球運動、智慧醫療、數位經濟進行討論；還提到在洋山港與上海方的互動交流，技巧地閃避政治問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔣孝嚴曾到上海洋山港見證台灣啟航 蔣萬安︰外界勿過度聯想
2023/08/29 16:26

蔣孝嚴曾到上海洋山港見證台灣啟航 蔣萬安︰外界勿過度聯想
出訪雙城論壇共機又擾台 蔣萬安：越緊張越需要溝通對話
2023/08/29 16:14

出訪雙城論壇共機又擾台 蔣萬安：越緊張越需要溝通對話

董至成再降6公斤 90天健康脫油帥歪網友
上海市代表設晚宴接風 蔣萬安、龔正將會面
2023/08/29 14:51

上海市代表設晚宴接風 蔣萬安、龔正將會面
綠營籲蔣萬安向中國抗議文攻武嚇 北市府︰珍惜民主和平不變
2023/08/29 12:07

綠營籲蔣萬安向中國抗議文攻武嚇 北市府︰珍惜民主和平不變

蘋果型肥胖超困擾 小腹窈窕神器急救援
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播