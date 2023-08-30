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鄧佳華曾涉性騷判賠13萬 民進黨拒入黨：建議可找藍白

網紅鄧佳華近日宣布要加入民進黨。（翻攝自鄧佳華IG）

網紅鄧佳華近日宣布要加入民進黨。（翻攝自鄧佳華IG）

2023/08/30 10:46

〔記者陳政宇／台北報導〕網紅鄧佳華日前赴民進黨桃園市黨部填表申請入黨，引發關注。對此，一名民進黨黨內人士今（30）日指出，鄧佳華2021年涉性騷案遭判賠新台幣13萬元，民進黨對性騷擾零容忍，絕對不可能核准入黨，「建議可找國民黨或民眾黨申請，條件比較沒那麼嚴格」。

鄧佳華近日看到民進黨立委賴品妤出席活動跌倒，事後在社群平台發文，譴責媒體，並宣布要加入民進黨，其申請表格寫明入黨原因，「為了黃捷、為了品妤、為了民進黨」。

針對鄧佳華近期炒作入黨一事，民進黨內人士今日表示，經查桃園市黨部截至今日，當事人僅領取申請表，尚未交件。民進黨依據黨員入黨辦法之規定，紙本申請入黨時，應有一名介紹人簽名始能受理。此外，所有新入黨的黨員，除既有的審查機制以外，黨部也會透過查核系統和司法院公開資訊審查入黨資格。

該人士說，經查核鄧佳華2021年涉性騷案，遭判民事賠償3萬760元、刑事拘役40天。北院也加判10萬元，共需賠13萬760元。民進黨態度很清楚，沒有任何模糊的空間，就是對性騷擾零容忍，所以鄧佳華不可能核准入黨。

該人士強調，民進黨對黑金槍毒及性騷零容忍，採最高道德標準看待，建議當事人可找他黨如民眾黨或國民黨申請，條件比較沒有那麼嚴格。

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