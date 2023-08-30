郭參選總統 藍委批有錢就是任性

鴻海創辦人郭台銘宣布參選，遭藍委批有錢就是任性。圖為郭昨參加台北市計程車工會普渡餐會，入場時受到民眾歡迎，氣氛熱烈。（記者張嘉明攝）

2023/08/30 05:30

〔記者林欣漢、許倬勛／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘前天宣布參選總統，外界認為將衝擊國民黨總統參選人侯友宜的選情，國民黨立委林為洲昨批評郭「有錢就是任性」，並認為已錯過在野整合的最佳時機；國民黨立委李德維也說，郭說的與做的都背道而馳，國民黨不需隨之起舞，而是堅定走自己的路。

國民黨立委洪孟楷說，民進黨總統參選人賴清德民調第一並不是因為民眾希望民進黨執政，而是覺得在野不團結。他感嘆，最近走地方行程，民意已經從憤怒、不解、失望，變成「拜託可不可以行行好」，希望在野聯盟負責任的面對希望改變的人民心聲。

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林為洲表示，郭參選的理由是要促成在野整合，但最好的合作時機是在國民黨五月十七日宣布徵召侯友宜當天，現在整合也沒用了，因為都是負分。只要談到整合，主題只會一直繞著說三人要合，當在野陣營不去論述民進黨有什麼弊端和盲點，民眾也沒有支持的理由。

郭需要被檢驗的事情非常多

李德維也說，郭台銘一直以來讓大家覺得要當「正的」，這對國民黨來說完全不可能，而且郭宣布參選後，需要被檢驗的事情非常多，會慢慢浮上檯面，郭逃避不了。

國民黨立委王鴻薇受訪表示，她有兩點觀察，首先是國民黨籍的縣市首長都表態力挺侯友宜；第二點是過去與郭台銘聯繫密切的地方派系，包括前雲林縣長張榮味都不支持郭獨立參選，相信派系會做出選擇。

至於在野是否還有整合機會？王鴻薇認為，郭台銘連署是從九月十三日開始，連署前都希望有轉圜餘地。但她也說，若無法整合，黨中央態度很明確，黨紀也會有壓力，國民黨不可能有人腳踏兩條船、三條船都不處理。

侯友宜競選辦公室昨天召開記者會，文化大學廣告學系主任鈕則勳批評郭台銘獨立參選風險很大。鈕指出，國民黨五月徵召侯友宜時，郭還公開發文恭喜、表示會信守承諾支持侯，如今卻背棄承諾、失去誠信，已缺乏參選的正當性，中間選民未必買單，可能被邊緣化；如果非綠陣營輸掉，郭勢必成為代罪羔羊。

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