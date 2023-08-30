賴清德喊顧高雄 立委全壘打

民進黨總統參選人賴清德昨到高雄參香，並為黨籍三民區立委參選人李昆澤助選。（取自臉書）

2023/08/30 05:30

〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕二○二四大選進入倒數一三六天，在野陣營整合仍不明朗，民進黨總統參選人賴清德昨在高雄展現母雞氣勢，對高雄鄉親喊話，呼籲讓民進黨在高雄八席立委全壘打，他也強調台灣經過數十年打拚才累積許多成果，絕不能因共產黨極權威脅就走「回頭路」。

賴清德昨下午先與立委李昆澤、高市議長康裕成等多位綠營地方民代前往高市三民區灣子內朝天宮、三民區大港保安宮參香；接著與立委劉世芳、左楠區立委參選人李柏毅到左營元帝廟向神明祈求保佑地方；再前往蓮池潭畔泮咖啡與地方座談。

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這是賴清德獲得民進黨提名後，首次偕同高雄黨籍立委參選人至廟宇參香，啟動高雄立委選戰模式。即將交棒李柏毅、並負責高雄選務的立委劉世芳訂下目標，要讓賴清德在高雄獲一百萬票；行程當中，高雄一度降下大雨，但廟宇前的支持者均未離散，讓賴清德揪感心。

賴清德在廟宇參香時，大力向地方推薦李昆澤連續廿二次獲選優秀立委，非常不簡單；李柏毅則參與高雄建設十多年、深耕基層為左楠打拚。賴細數民進黨在高雄多項建設，希望大家支持兩人進入立院，挺台灣也顧高雄；若當選總統，會堅定打擊黑金、槍毒，將危害治安的一切因素徹底解決，拜託大家屆時出來投票支持他，也讓民進黨高雄八位立委參選人全壘打。

賴清德進一步提到參選總統有三大政見，首先是顧主權、再來是拚經濟，接著是強化治安，未來若有機會領導國家，會繼續提高國防力量，保護國家安全，也讓國際社會看到台灣決心，與包括美、日、韓、歐盟等民主國家手牽手心連心，就不用懼怕中共威脅。

他表示，台灣經過數十年打拚，才累積許多（民主、經濟）成果，這是各行各業一起努力的成就，目前在蔡總統帶領下持續往正確方向前進，且獲得國際社會肯定。

賴清德強調，台灣不能走回頭路，不能因為碰到共產黨極權威脅加重就害怕、就接受一個中國政策、放棄台灣主權，這會讓幾十年打拚成果付諸流水。

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