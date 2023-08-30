「清德需要這一席」 賴赴屏東力薦徐富癸

民進黨總統參選人賴清德昨南下輔選，先到屏東力薦黨籍立委參選人徐富癸（中。（記者陳彥廷攝）

2023/08/30 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕民進黨屏東立委第二選區因為原提名參選人許展維退選，緊急由潘孟安子弟兵、屏縣府民政處長徐富癸上陣，成為民進黨最後一個提名的立委參選人。面對艱困選情，民進黨總統參選人賴清德昨一早南下恆春半島，力挺這個關鍵立委席次，吸引近千名支持者到場熱情相迎。

賴清德昨天上午出席屏南選區立委參選人徐富癸在恆春舉辦的競選團結誓師大會。賴表示，徐富癸年輕畢業後就回到故鄉屏東，從記者工作開始對屏東土地就有很深的感情；前屏東縣長潘孟安在立委任內不斷為縣民爭取權益，推廣屏東農特產，地方上都是徐在執行政策，加上徐對於台灣民主的認同，確實非常適合做為民進黨立委的參選人。

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近千支持者到場熱情相迎

「清德需要這一席！」賴清德呼籲，徐富癸起步較慢，希望選民共同支持，一起推動建設民主、繁榮、公益的台灣；屏東更是總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌的故鄉，屏東兩席立委如果過關，全台立委席次才有可能過半。

賴清德中午並前往枋寮鄉保安宮參拜，他向在場的支持民眾表示，他若當選總統，首要任務就是守護台灣主權，維護民主和平繁榮發展，捍衛台灣人民的權益，嚴格打擊黑金及詐騙犯罪，全力發展經濟。他呼籲屏東鄉親，明年一月十三日務必出門投票，屏東立委一定要支持屏南的徐富癸及屏北的鍾佳濱，總統支持賴清德，他有能力為台灣守護和平，打造安居樂業的生活環境。

賴清德昨天上午也在潘孟安陪同下前往屏東車城看海美術館，欣賞日本矢延憲司的《船仔貓》作品，《船仔貓》一系列貓作品，近日也引發「貓派」與「狗派」的討論。由於賴清德養狗，蔡英文總統愛貓，潘孟安打趣說，應該請賴副總統邀請蔡總統也來看看，引起全場會心一笑。

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