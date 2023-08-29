籲重視資安威脅 立院民眾黨團籲速修資通安全法等三法

立院民眾黨團29日召開記者會，呼籲政府評估AI和區塊鏈等技術導入政務的可行性，同時為保障個資安全，應盡速修正《電子簽章法》、《個資法》和《資通安全法》。（立院民眾黨團提供）

2023/08/29 12:21

〔記者黃靖媗／台北報導〕立院民眾黨團今（29）日召開記者會，呼籲政府評估AI和區塊鏈等技術導入政務的可行性，同時為保障個資安全，應盡速修正《電子簽章法》、《個資法》和《資通安全法》，期盼強化網路基礎建設，預防網路攻擊。

立委吳欣盈指出，目前台灣已完成個資獨立監管機關的立法，呼籲盡快推動第2階段《個資法》修正，納入歐盟GDPR以人為本的精神，強化個人資料的保護，與國際接軌標準，強化資通安全保障，讓數位政府成為可能。

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吳欣盈表示，電子簽章技術日漸成熟，然而台灣的《電子簽章法》已超過20年未修訂，無法滿足現今的使用需求，儘管數發部已提出草案，但仍有所不足，呼籲行政院應建立分級制度，降低法律糾紛與風險，完善《電子簽章法》。

黨團幹事長張其祿表示，政府自2014年以來，中央政府總預算編列資訊經費皆達百億元以上，將數位轉型視為關鍵政策並大力推動，卻疏於防範資安威脅，去年10月內政部戶政司2300萬筆個資被發現於國外網站販售，而民進黨政府高喊的「資安即國安」淪為口號，前瞻計畫第3期特別決算審核報告也指出，5G專網系統與部分計畫設備未辦理資安驗測，有安全疑慮，台灣身為IT大國，資安基礎建設及相關法制仍未跟上所需。

張其祿指出，針對資安問題，立院民眾黨團提出《資通安全法》修法，兼顧「計算機和資料網路」（IT）與「操作和程序控制」（OT）兩部分，確保數位資產安全，強化網路基礎建設，民眾黨團也推動《個資法》修法，參照歐盟《一般資料保護規範》，並提案設立獨立機關監管，目前已開始研議籌備，未來將持續敦促監督。

民眾黨團認為，數位治理是國際發展趨勢，期待政府未來妥善利用這些先進技術，更精準地使用有限資源，提高工作效率並提供更好的公共服務，也呼籲政府重視日益嚴峻的資安威脅，盡速推動相關法規修法，保護國人的個資安全。

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