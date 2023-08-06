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    獨家》罕見！「手機內」違法搜索？被告律師獲判無罪

    最近司法圈討論一件南院判決，辯論的核心是執行數位搜索時，界線到底在哪裡？科技越來越發達，恐怕以後會常常遇到。（資料照，記者王捷攝）

    最近司法圈討論一件南院判決，辯論的核心是執行數位搜索時，界線到底在哪裡？科技越來越發達，恐怕以後會常常遇到。（資料照，記者王捷攝）

    2023/08/06 06:52

    〔記者王捷／台南報導〕最近司法圈討論一件「手機內」的違法搜索，律師A涉案手機被扣，調查官從手機內發現律師A曾要律師B提供另案羈押書，檢方認為羈押書有個資，就以違反個資法起訴律師B，台南地方法院用「一目瞭然」法則提出見解，認為在手機上啟動應用程式（APP）翻找對話，已不合「一目瞭然」法則，是違法取證，加上律師與當事人的對話受到憲法保障，所以判律師B無罪。

    整個判決內容簡單來說，A律師涉入一件與警察相關的洩密案後，手機被台南市調處扣走，調查人員翻找手機，應尋找A與警察的犯罪證據，卻找到A律師找B律師聊一件B律師接的案子，他要求B律師船羈押書給他，檢方用這個證據起訴B律師，但B律師辯解，這為了要與A律師共同辯護，才會傳羈押書。

    整件案子的辯論核心，是討論數位搜索時的界線，當嫌犯的手機被扣時，執法人員是否可以把手機的所有內容都翻遍，並當作犯罪證據，南院才提出了「一目瞭然」法則。

    法界人士解釋，「一目瞭然」法則是在說，當執行人員在搜索、拘提、等進入某場所時，執行人員目視範圍內發現的物品可以當證據，但實務上常看到警察拿搜索票，把屋子搜了頂朝天？這樣沒問題嗎？其實這要看搜索還是拘提的目標。

    假設搜索一件槍砲案時，打開抽屜搜到一大包毒品，不能可能要求執法人員裝作沒看見，所以會另案扣押，重新開案偵查，但這不算違法搜索，也符合「一目瞭然」法則的概念，因為毒品是在搜索槍砲這個目標的途徑上。

    不過，假設持法院核發的拘票入屋抓人時，執法人員去翻抽屜找到毒品，這要另案扣押就有違法搜索的可能，因為常理來說，人不會像「哆啦A夢」一樣躲進抽屜裡，就「一目瞭然」法則的概念，去翻抽屜的舉動，不是在拘提目標的路徑上。

    所以，南院認為，調查人員在搜索A律師的手機時，應該是要往A與警察洩密犯罪相關的路徑上搜索，如果覺得A跟B律師的對話有問題，有充分時間可以向法院再聲請搜索票，打開兩人對話翻找，不符合「一目瞭然」法則的概念。

    判決書第二個重點，是討論律師是一個特別的職業，A律師跟B律師索要他案羈押書，目的是為了共同辯護，而憲法保護律師與當事人間的對話，所以南院認為，即使A律師涉案被扣了手機，A與B的通訊內容，也應該受到保障，所以不能進行搜索，因此改判無罪。

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