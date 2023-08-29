竹縣生命園區喊卡！陳岫玫：自救會將監督到楊文科卸任

湖口反縣立生命園區自救會會長陳岫玫說，反對鄉親們終於「得償所願」，但要看到縣府有正式的公文公告才能真正安心。 （資料照，記者黃美珠攝）

2023/08/29 11:06

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〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天宣布預定設在湖口鄉的縣立生命紀念園區案「終止委託，從長計議」，最先成立的「湖口反縣立生命園區自救會」會長陳岫玫說，鄉親終於「得償所願」，但要看到縣府正式公文公告才能真正安心。

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陳岫玫說，自救會成立以來一直在法條、法令上攻防，有利的立場並未全部公開，原來打算如果等到9月5日縣府回覆，如果依舊得不到他們想要的答案，才會陸續揭露手中的王牌，沒想到楊文科真的聽進去他們的話，這部分可以提供意見給縣府做後續規劃時參考，因此自救會將持續運作監督縣府「直到楊文科卸任」。

陳岫玫也說，他們真的很感謝楊文科做了這樣的決定，這絕對有其必要，只是當初國有財產署撥用的土地可能面臨被追回，也希望縣府能好好處理。

陳岫玫肯定楊文科「從長計議」的說法，因為生命園區計畫還有很多適法性的問題，不能潦草地做，地方的量能和需求、選址都是很關鍵的地方，真的要跟地方好好溝通。他們反對在湖口設置，不代表他們把球踢到其他鄉鎮市去，自然也不希望看到其他鄉鎮再次發生跟他們所經歷過一樣必須抗爭的狀況。

陳岫玫說，她肯定縣府對這件事情處理的誠意，也希望縣府未來推動時能真的做好盤點全縣殯葬設施的量能，畢竟政策的推動要與時俱進，要符合比例原則和公益原則，不要用落後的思維做落後的建設，更不可能讓1鄉有2個火葬場，造成城鄉對立。

然而她也強調，她和所有自救會成員們都希望這次縣府是真的，而不是在玩文字遊戲，所以希望能看到白紙黑字的公文被公告才會真正安心。

反湖口生命紀念園區的鄉親民一步一腳印，終於護住了家鄉土地，不致變成生命紀念園區。（記者黃美珠攝）

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