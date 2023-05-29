反生命園區自救會籲完善公墓設施勿強渡關山 楊文科允找最好方案

新竹縣長楊文科（中右）今天傍晚率領縣府團隊，和湖口反縣立生命園區自救會會長陳岫玫（中左）所率領的志工們一起直播座談約1個半小時，討論縣立生命園區的設置爭議。（記者黃美珠攝）

2023/05/29 19:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對新竹縣立生命紀念園區設置案，新竹縣長楊文科今天傍晚跟「湖口反縣立生命園區自救會」會長陳岫玫及志工多人一起開直播座談。陳岫玫等從全縣公墓的現有數量、服務鄉親的就近性、受影響民眾的多寡、投資報酬率、以及是否會讓竹縣成為殯葬業者的競蓋區等，要求殯葬設施應回歸殯葬用地，透過公墓更新和公園化，便利各鄉鎮民就近使用，而非集中到湖口非殯葬用地的「大圓山陣地」上要強渡關山。

縣長楊文科、副縣長陳見賢以及民政處長賴江海都全程與談，雙方都肯定這是一場理性的互動和溝通。楊文科承諾，他會把自救會的相關主張和看法都納入內部的檢討中審慎評估，找出最好的方案。但請給縣府時間，而且「沒有時間表」。

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陳岫玫說，全縣有129處公墓，透過更新或是增設現有設施，完善目前公墓上的殯葬設施且公園化，不僅引發的民怨最小，鄉親就近就可在自己所在的鄉鎮市慎終，其實更為便利。其他志工則陳述目前的預定地上不僅鄰近人口稠密的新豐山崎地區、新竹工業區，附近也有罕見的傳統磚瓦窯、巨木林等資產。

志工劉復嵐要求公布全縣私人納骨塔和祖塔的數據，認為縣府不能為了竹北的都市發展助長以鄰為壑的概念，況且隨著時代進步，在13鄉鎮保有自己的公墓下，他建議竹北可以在隘口2街的第2公墓蓋個都會型複合式的大樓殯儀館。從地下室放冰櫃開始，逐層往上分設停車場、禮廳、靈堂、以及塔位，最頂樓可以是咖啡廳也能放火化爐，外型就以玻璃惟幕打造，兼具時尚感，甚至禮廳也可以從早到晚分時段舉辦告別式到深夜，還可因應現代人忙碌到晚上才有時間去弔唁的生活型態。

志工曾耀德則質疑縣府規畫一條龍式服務的縣立生命園區，有罔顧縣民普遍住透天，治喪多半租冰櫃停放自宅的習性，不無有歧視、不尊重民眾個別習慣、權益的問題。

賴江海說，全縣129處的公墓幾乎6成都非公有土地，且都面積偏小，想要做設施地主不僅不同意，也沒辦法做，有的還在崎嶇小路上，很多地主還希望禁葬以後土地要收回。

楊文科則說，他最初提出新竹縣要有自己的生命禮儀園區並沒鎖定要蓋在竹北，只是一開始是認為竹北位在全縣的中心地帶，責成民政處依照土地的取得成本、地理風水、交通良好等條件尋找適合的地點進行評估，最後選定湖口而以。

湖口反縣立生命園區自救會志工劉復嵐要求縣府揭露目前全縣私立納骨塔和祖塔的實際數字。（記者黃美珠攝）

今天傍晚面對面直播座談，新竹縣長楊文科（右）顯得一派輕鬆，湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫（左）則神情略顯緊張凝重。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（中）今天傍晚邀請湖口反縣立生命園區自救會會長陳岫玫（順時針左4）等成員，直播座談彼此對設置案的看法。（記者黃美珠攝）

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