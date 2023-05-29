反生命園區自救會籲完善公墓設施勿強渡關山 楊文科允找最好方案
〔記者黃美珠／新竹報導〕針對新竹縣立生命紀念園區設置案，新竹縣長楊文科今天傍晚跟「湖口反縣立生命園區自救會」會長陳岫玫及志工多人一起開直播座談。陳岫玫等從全縣公墓的現有數量、服務鄉親的就近性、受影響民眾的多寡、投資報酬率、以及是否會讓竹縣成為殯葬業者的競蓋區等，要求殯葬設施應回歸殯葬用地，透過公墓更新和公園化，便利各鄉鎮民就近使用，而非集中到湖口非殯葬用地的「大圓山陣地」上要強渡關山。
縣長楊文科、副縣長陳見賢以及民政處長賴江海都全程與談，雙方都肯定這是一場理性的互動和溝通。楊文科承諾，他會把自救會的相關主張和看法都納入內部的檢討中審慎評估，找出最好的方案。但請給縣府時間，而且「沒有時間表」。
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陳岫玫說，全縣有129處公墓，透過更新或是增設現有設施，完善目前公墓上的殯葬設施且公園化，不僅引發的民怨最小，鄉親就近就可在自己所在的鄉鎮市慎終，其實更為便利。其他志工則陳述目前的預定地上不僅鄰近人口稠密的新豐山崎地區、新竹工業區，附近也有罕見的傳統磚瓦窯、巨木林等資產。
志工劉復嵐要求公布全縣私人納骨塔和祖塔的數據，認為縣府不能為了竹北的都市發展助長以鄰為壑的概念，況且隨著時代進步，在13鄉鎮保有自己的公墓下，他建議竹北可以在隘口2街的第2公墓蓋個都會型複合式的大樓殯儀館。從地下室放冰櫃開始，逐層往上分設停車場、禮廳、靈堂、以及塔位，最頂樓可以是咖啡廳也能放火化爐，外型就以玻璃惟幕打造，兼具時尚感，甚至禮廳也可以從早到晚分時段舉辦告別式到深夜，還可因應現代人忙碌到晚上才有時間去弔唁的生活型態。
志工曾耀德則質疑縣府規畫一條龍式服務的縣立生命園區，有罔顧縣民普遍住透天，治喪多半租冰櫃停放自宅的習性，不無有歧視、不尊重民眾個別習慣、權益的問題。
賴江海說，全縣129處的公墓幾乎6成都非公有土地，且都面積偏小，想要做設施地主不僅不同意，也沒辦法做，有的還在崎嶇小路上，很多地主還希望禁葬以後土地要收回。
楊文科則說，他最初提出新竹縣要有自己的生命禮儀園區並沒鎖定要蓋在竹北，只是一開始是認為竹北位在全縣的中心地帶，責成民政處依照土地的取得成本、地理風水、交通良好等條件尋找適合的地點進行評估，最後選定湖口而以。