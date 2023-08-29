新竹縣生命園區喊卡！楊文科：不影響「執政5支箭」

新竹縣湖口新豐鄉親反生命紀念園區，歷經幾度抗爭，今天迎來縣長楊文科宣布計畫終止委託，獲得重大勝利。（資料照，記者黃美珠攝）

2023/08/29 11:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕反對新竹縣「生命紀念園區」一方獲勝！新竹縣長楊文科今天（29日）早上宣布，原定在湖口鄉大圓山陣地設置新竹縣生命紀念園區案「終止本計畫的委託，同時從長計議」。推動此案的新竹縣民政處長賴江海9月1日也將離職。

楊文科說，他被反對者提出「就近治喪」的觀念說服，不讓已身陷愁苦的縣民為了治喪跑得太遠，從各地長途跋涉到湖口，但後續縣府民政處會提出相關資料，就各鄉鎮市不同地方的需求和特色檢討，讓新竹縣的生命紀念園區「從1變成多」，而這個「從長計議」和檢討「沒有時間性」。

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此外，原本積極推動本案的新竹縣民政處長賴江海9月1日將去職，是否跟本案有關，各界也議論紛紛。

不過，楊文科強調，政策轉彎不影響他的「執政5支箭」，「5支箭還是5支箭，但是作法上重新調整而已」。

他說，縣府三長及相關局處主管開了6次會議討論，並經由民政處同仁歷經3個月通盤總整理才做出前述「終止委託同時也要從長計議」的總結報告，會繼續後續研究，未來還會提出最適當的計畫。

楊文科說，今天早上民政處副處長謝明輝針對生命紀念園區計畫專案報告，結論依舊是推動有其必要，但針對設置在湖口大圓山陣地一案提出很多參考意見，所以雖然他當初承諾反對者3個月內做出結論的期限是到下星期，但是願意今天就提早拍板定案，公開宣布「終止委託」。

縣府今天主管會報上，謝明輝提出臨時動議，說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案，楊文科現場詢問，沒有異議下，准予通過，縣立生命園區、殯葬政策將「從長計議」。

謝明輝說，民眾治喪觀念改變，由住宅道路治喪逐漸轉向專業優質的殯葬設施，公立殯儀館的禮廳、靈堂量能已顯不足；再者，傳統公墓雜亂無章，缺乏適切管理，整頓刻不容緩，不過新竹縣內的公立納骨設施品質不佳、量能不足，不符縣民期待與需求，公立火化場爐具吉日供應不足，爐具10年耐用年限也面臨屆期汰換、更新，火化爐增設有待及早因應。

民政處8月24日與13鄉鎮市公所研商，檢討各鄉鎮市轄內公墓禁葬、遷葬的進程，也進一步要求各鄉鎮市檢討各自公墓用地可否設置殯葬設施。

民政處建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」案，先彙整13鄉鎮市公所殯葬設施的現況、未來殯葬政策，並檢視新竹縣短、中、長期殯葬設施的供應量能與需求之間的差異，據以制定符合人民期待與需求的殯葬政策。

新竹縣長楊文科今天宣布，原定設於湖口大圓山陣地的縣立生命紀念園區計畫終止委託，從長計議。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府民政處副處長謝明輝（見圖）今天代表專案報告，建議終止委託縣立生命紀念園區案；處長賴江海則將在9月1日去職。（記者黃美珠攝）

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