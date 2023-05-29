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    對話前提是撤案 反縣立生命園區自救會：請縣府拿出具體數據

    湖口反縣立生命園區自救會會長陳岫玫（右）說，自救會跟縣長楊文科下午的當面對談一切以縣府撤案為前提，沒有考慮其他的配套。（資料照）

    湖口反縣立生命園區自救會會長陳岫玫（右）說，自救會跟縣長楊文科下午的當面對談一切以縣府撤案為前提，沒有考慮其他的配套。（資料照）

    2023/05/29 14:37

    〔記者黃美珠／新竹報導〕針對今天早上新竹縣議員劉建民、徐瑜新等總質詢關切原鄉滿葬、關西公立納骨塔位不足問題，湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫說，新竹縣的殯葬設施是否足夠，請縣議員們不要只是以「不敷使用」4個字來籠統的說。他們自救會成員是一個個鄉鎮跑、實地去做功課，做了完整的清點而來，顯示事實並非如議員們所講的。她請議員們所提的，包含數字哪裡來？如何評估？這些都要說清楚，否則「無法說服大眾。」

    陳岫玫說，他們在做相關調查的時候，看到中央曾經要求尖石鄉公所改善其境內的殯葬設施，進而擴大通令全國也要做。但從內政部資料顯示，到2021年底，全國有近8成的鄉鎮市殯葬設施還沒有完成改善。

    陳岫玫對於縣長楊文科答詢說，縣府正朝縣府自辦自營的方向籌設縣立生命園區，她要問楊文科，他剛上任時宣布推動施政3支箭的計畫，在他就職8個月後才又新增焚化爐BOO案和竹北生命禮儀園區「2支箭」。可是何以竹北生命禮儀園區就突然不見了？然後突然冒出要在湖口的「大圓山陣地」蓋生命園區？要知道湖口大圓山陣地並不是公墓、殯葬用地，她質疑竹北生命禮儀園區到底去哪裡了？縣府應該要好好說明、交代清楚。

    陳岫玫說，事實上今天下午5點，自救會約5、6人將和縣長楊文科面對面商談前述問題，這也是楊文科首度直接面對自救會的成員。她強調，自救會以撤案前提跟縣長對話，不會有另外處置和配套，要的就是撤案。

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