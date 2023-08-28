郭台銘宣布參選 鍾東錦尊重但不支持

郭台銘今天宣布參選總統，無黨籍苗栗縣長鍾東錦尊重但不支持。（民眾提供）

2023/08/28 16:39

〔記者張勳騰／苗栗報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（28日）天正式宣布以獨立參選人身分投入2024總統大選，苗栗縣長鍾東錦8月10日晚間在主流民意大聯盟苗栗場造勢晚會曾替郭站台，動向引發關注，對此，鍾東錦受訪回應，他尊重郭個人的作法，但不支持，他雖是無黨籍，但會配合朱立倫主席的腳步及黨的政策來走，也呼籲苗栗縣國民黨同志及泛藍好朋友，大家能團結一心。

鍾東錦指出，選舉常有很多人會宣布參選，因為現在只是參選人，要到候選人，還有一段路，朱立倫主席很早講過，團結所有力量才有機會，他認為，不管誰要參選，一定要有公式，要告訴他為何會贏，如果沒有機會會贏，支持者會跑掉，這是一件很可惜的事。

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鍾東錦表示，郭台銘個人宣布參選下屆總統，是個人自由，畢竟郭沒有門票，才有連署的動作，國民黨員去幫郭連署，恐怕有違紀的問題，而苗栗縣的鄉鎮市長及縣議員大都有國民黨籍，選舉時沒有用國民黨籍，是配合他用無黨籍參選縣長，所以希望最後能夠做最好的合作，跟提出一套讓支持者信服「這樣會贏！」才會越積越多人。

鍾東錦指出，不管選舉或做事情，如很有義氣及講話很信用，會越積越多人，若越演越難看，到時整個戲會散掉，不好看也不精彩，但不管誰參選，他都給予尊重。

至於外界質疑郭台銘沒有誠信？鍾東錦認為有無誠信，社會大眾會做公平判斷，但鍾建議國民黨中央以後選舉要有一套最好的制度，如果初選讓贏的人有榮譽感，讓輸的人服氣，就不會發生今天這種事，所以要記取教訓，做最好的準備。

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