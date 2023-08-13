郭台銘「併購」地方派系 蔡筱薇：國民黨恐成最大輸家

台南市議員蔡筱薇指郭台銘借主流民意大聯盟併購地方派系，國民黨恐成最大輸家。（圖：蔡筱薇服務處提供）

2023/08/13 10:03

〔記者王俊忠／台南報導〕對於主流民意大聯盟接連在屏東與苗栗舉辦，不少在地極具份量的國民黨人士現身替郭台銘站台，對此民進黨台南市議員蔡筱薇今（13）日指出，郭台銘不愧是經商鬼才，當郭把商業技巧「併購」拿來政壇，或許國民黨中央恐成最大輸家。

蔡筱薇表示，主流民意大聯盟出席貴賓，都是在地極具份量的國民黨人士，屏東議長周典論、苗栗縣長鍾東錦、苗栗議長李文彬等人，其中前苗栗縣長徐耀昌更在致詞時呼籲鄉親支持郭台銘、還對國民黨開砲，連喊兩次「下架國民黨」。

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蔡筱薇分析，現階段郭台銘代表的是「市場派」、國民黨中央代表的是「公司派」。雖然像這類併購方在違反目標公司管理階層意志，強行採取的收購行為，我們稱之為「惡意併購」，也就是金融界所說的「禿鷹」，但不知道為何國民黨各地方派系的部分「散戶」們看起來也都蠻樂意幫郭收集委託書。

蔡筱薇指出，其實這些國民黨地方派系會反撲也不意外，畢竟郭在初選時跟朱立倫會面時，朱立倫曾告訴郭民調起不來是因為見了很多牛鬼蛇神，而朱口中的牛鬼蛇神，或許就是郭初選曾見過「雲林張榮味、韓國瑜」、「苗栗鍾東錦、徐耀昌」、「台中顏清標」。

蔡筱薇說，之前挺郭派的彰化議長謝典林開出退黨第1槍，某種層面上也代表郭台銘參選已成定局，而這幾天的「主流民意大聯盟」更是坐實這個說法。她強調，主流民意大聯盟接下來還有8場，郭台銘的國民黨股東會委託書看來也會繼續收集下去，而這其中的效應會如何發酵？值得大家繼續觀察。

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