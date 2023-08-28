賴清德：行公義、存憐憫 將台灣建構成幸福國度

民進黨總統參選人賴清德28日出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」，發表社會福利願景。（記者羅沛德攝）

2023/08/28 16:24

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德下午出席「全國社福界賴清德見面會」，聆聽19位社福團體代表的訴求，議題囊括身心障礙、性別暴力、兒童照護。賴表示，他會抱著「行公義、存憐憫」的謙卑之心跟大家共同合作，努力將台灣建構成幸福國度，並承諾當選後會定期與各團體開會檢視政策的不足。

賴清德會前被媒體問及如何看待鴻海創辦人郭台銘宣布角逐2024大選、有沒有覺得自己躺著選等議題時並未回應，僅微笑向另一側的活動參與者揮手致意。活動由社福出身的前立委陳節如召集，包含勵馨社會福利基金會執行長王玥好、靖娟基金會處長許雅荏、台灣少年權益與福利促進聯盟副理事長吳易峰、兒少安置機構聯盟理事長徐瑜等共19位各領域代表表達包含防治性別暴力、身心障礙權益、弱勢孩童等訴求。

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賴清德致詞表示，仔細聆聽社福界的主張後，足以了解大家的困境，也感受到大家對未來政府的期待，希望共同合作、一起努力建構更幸福的台灣，社會可能比較關注外交、兩岸、國防與經濟等議題，蔡英文總統的努力獲得國際肯定，總體經濟也有長足進步。

他說，社會可能也關心弱勢，但平常比較少有機會一次接觸到這麼多弱勢團體、聆聽大家的心聲，身心障礙族群占總人口的5%，任何城市、社會、國家都必然面臨好好照顧身心障礙者的問題。

賴清德表示，他會抱著「行公義、存憐憫」的謙卑之心跟大家共同合作，一起關注、照顧、支持身心障礙者，將台灣建構成適合每個人生活的幸福國度，台灣是民主國家，島上每個人都是國家的主人，政府有責任讓每個人都能自在生活，他也願意承諾，當選後會定期跟各團體一起開會，檢視政策的不足，確保每一個團體的心聲都能夠被聽到、意見能被具體執行。

賴清德強調，一個偉大的國家不在於人口有多少，或國防武力有多強，而是取決於文明有多進步，除了包括民主、自由的生活體制以外，也包含有沒有辦法讓每一個國家的主人在土地上自在生活，能提供身心障礙者必要的協助，並得到政府的支持跟尊重，這需要公私協力、跟每個團體共同合作才有辦法完成，「我非常需要大家的支持」，希望大家一起努力，讓台灣成為偉大國家。

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