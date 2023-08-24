保證穩定供電沒問題！ 賴清德：民進黨不像國民黨只寄望核電

民進黨總統參選人賴清德表示，穩定供電不會有問題。（記者陳昀翻攝）

2023/08/24 22:17

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德今晚接受電視台專訪，他表示，有別於國民黨執政只寄望核電，民進黨開發新的能源也積極推動節能，並因應核電除役及天然氣進口風險等，持續提升台灣電力的備轉容量率，他也自信表示，穩定供電不會有問題。

賴清德指出，國民黨跟民進黨政府的能源政策的確有很大不同，前總統馬英九任內只寄望核能發電，希望興建核四，但蔡英文總統不一樣，2016年5月24日蔡英文總統接任時的備轉容量率只有1.64%，因為馬任內都沒有開發新的能源，時任行政院長林全是最辛苦的。

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賴清德認為，能源政策必須達到穩定供電、帶動產業發展、響應2050淨零轉型3個目標，缺一不可，因此他接任行政院長也強烈要求，經過完整安全程序後，讓歲修的核二廠2號機恢復運轉，加上台電跟民間企業不斷投資電力開發，現在備轉容量率通常處在10至15%。

賴清德表示，穩定供電不會有問題，但除了開源還要節流，包含民生與工業用電，民生方面鎖定冷氣、冰箱、電視機3個電器就好，一定要用一集能源設備才可以，政府會有計劃地補助汰舊換新；工業部分，用電大戶對台灣經濟貢獻非常大，一定要持續供應穩定用電，但希望能組專家學者團訪問公司，輔導他們省電。

賴清德說，另一個最重要的就是綠電開發，包含太陽能、風力、氫能源，或潮汐、生質能、地熱、水利等，但儲能設備、電網設備的技術也很重要，能讓用電更有效率、避免消耗，因此他對未來用電不擔心，但要持續增加綠電開發。

被問及天然氣依賴進口的風險，賴清德回應說，台灣電力的備轉容量率大概10%到15%，未來會持續增加，「2022年我們的綠能已超越核能發電，因此2025年非核家園不會有用電不足的問題」，加上民進黨政府一定會持續推動綠能發電，無論是面臨核電除役、天然氣或燃煤發電占比下降等，很多應變問題都已經在做準備，而不是等到時候再應變可能就來不及了。

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