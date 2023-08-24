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想招待習近平蝦仁飯、珍奶套餐 賴清德：希望一起創造幸福

民進黨總統參選人賴清德表示，希望和中國好好當朋友，願招待中國國家主席習近平蝦仁飯珍奶套餐。（記者陳昀翻攝）

民進黨總統參選人賴清德表示，希望和中國好好當朋友，願招待中國國家主席習近平蝦仁飯珍奶套餐。（記者陳昀翻攝）

2023/08/24 20:42

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德晚間接受電視專訪表示，希望能與中國國家主席習近平見面吃飯表達善意、兩岸和平發展共榮的立場，他會提供「待客套餐」蝦仁飯加全糖珍奶，希望一起維護和平、創造幸福，讓人民享有自由、民主人權，安居樂業。

賴清德表示，國際社會常說「台灣最美的風景是人」，與人為善是台灣社會的文化，就他的立場而言，就是跟世界每一個國家做朋友，包括中國在內，我們不希望成為敵人，一旦發生戰爭，除了兩國人民生靈塗炭，也影響全世界，絕對不是國際社會所樂見。

賴清德指出，兩岸成為朋友的話，我們可以共同面對種種困難，兩岸共同的敵人就是天災、地變、傳染病，「我們也有共同的目標，就是增進兩岸人民的福祉」；何況中國應該意識到，中國經濟這二、三十年來的突飛猛進，很多原因是台灣把資金、人才、技術、管理專業帶進去，應該心存感激，台灣不求回報，只希望好好當朋友、可以和平。

賴清德提到，先前他在校園座談的快問快答，被問到想跟哪一位國際領袖吃飯，因為他內心一直關心的是兩岸和平發展，因此回答希望跟習近平吃飯表達善意，及兩岸共榮的立場，純粹是一個善意，也許在客觀條件上還沒有成熟，但如果真的有那一天跟習近平吃飯，他又有機會來到台灣，「我會提供我的待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶。」因為台南的蝦仁飯是火燒蝦，是非常好吃的。

賴清德表示，他想告訴習近平，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家、和平無價，一旦發生戰爭，勢必是給全世界帶來巨大的災難，這恐怕不是中國能夠承受，很希望有一天，大家可以共同維護和平、創造幸福，而作為一個國家領導人，他認為幸福就是讓人民擁有自由、民主、人權，過著安居樂業的生活。

賴清德表示，他也想感謝美國總統拜登上任以來，對穩定台海和平做了很多努力，台灣現在已經是科技跟經濟大國，能對全世界的和平穩定、民主自由的拓展，或經濟繁榮發展有所貢獻，已經從過去接受美援的角色，轉換成幫助國際社會，從疫情期間的「Taiwan Can Help」、「Taiwan is Helping」就能看出來。

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