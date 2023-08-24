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賴清德：繁榮台灣能帶動穩定中國 真的不必兵戎相向

民進黨總統參選人賴清德表示，繁榮台灣能帶動穩定中國，真的不必兵戎相向。（記者陳昀翻攝）

民進黨總統參選人賴清德表示，繁榮台灣能帶動穩定中國，真的不必兵戎相向。（記者陳昀翻攝）

2023/08/24 21:35

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想招待習近平蝦仁飯、珍奶套餐 賴清德：希望一起創造幸福

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統拜登日前示警，中國經濟可能成為世界經濟中心的「定時炸彈」，民進黨總統參選人賴清德晚間接受電視專訪表示，衷心希望中國能調整政治作為，真的不必兵戎相向或文攻武嚇，他一直認為繁榮的台灣可以帶動穩定的中國，穩定的中國可以回饋安全的台灣；民進黨並非不願與中國交流，而是認為守護主權是最重要的。

被問及面對中國經濟變局的因應方案，賴清德表示，中國是全世界第二大經濟體，如果經濟變壞會影響很多國家，包括台灣在內，中國是印太區域的重要一員，對和平穩定有責任，真的不必要對台灣兵戎相向或文攻武嚇，「你就尊重台灣的人民，在自由的意志下選出自己的總統。」

賴清德指出，2011年台灣對中國大陸的投資是146億美金，但2021年只剩50億美金左右，對印太地區也超過對中國大陸的投資，今年台灣對美國的投資也高過對中國大陸的投資，經貿在全球產業下其實是互相幫助、全球分工的共創雙贏，但因中國不放棄對台灣的武力攻擊，台商自然漸漸離開，這些政治上的決定都影響到經濟的後果。

賴清德表示，他衷心希望中國在國家的方向上、政治的作為上能有所調整，讓經濟能夠復甦，對大家都好，他一直認為，「一個繁榮的台灣，可以帶動穩定的中國」，因為我們可以協助它，而一個穩定的中國，也可以回饋一個安全的台灣，我們不希望中國亂，也不希望中國敗，或發生任何事情，這是普遍台灣人的心情。

賴清德表示，外界批評民進黨跟中國老死不相往來，這是錯誤的，國際社會也認為兩岸情勢緊張的原因不在台灣而是中國，事實是民進黨不願意跟在野黨一樣放棄主權，「因為我們認為守護主權是最重要的，否則就像只有房子沒有所有權一樣，在對等尊嚴前提下，我們很樂意跟中國交流往來。」

賴清德舉例說，近來他聽到不少旅遊公會反映的意見，也轉達給蔡英文總統、行政院長陳建仁及陸委會主委邱太三，因此行政團隊也做出決定，今天宣布開放第三地中國人民來台旅遊、短期商務活動，甚至在研究中國陸客團來台旅遊、歡迎大陸學生來台灣就讀。

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