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柯文哲稱「郭柯配」不可能 郭台銘：識時務者為俊傑

鴻海創辦人郭台銘20日至板橋慈惠宮參拜，針對民眾黨總統參選人柯文哲稱「郭柯配」不可能，他說，「我們不會逼他」，只是「識時務者為俊傑」。（記者羅沛德攝）

鴻海創辦人郭台銘20日至板橋慈惠宮參拜，針對民眾黨總統參選人柯文哲稱「郭柯配」不可能，他說，「我們不會逼他」，只是「識時務者為俊傑」。（記者羅沛德攝）

2023/08/20 13:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘近期提出「主流民意大聯盟」，並且有意與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲好好談談，但柯文哲昨日受訪時表示，他已經告知挺郭派彰化縣議長謝典林「郭柯配」不可能。對此，郭台銘今（20）日受訪表示，柯文哲要選到底而且會贏的話，那就選到底，「我們不會逼他」，只是識時務者為俊傑。

郭台銘今日上午參拜完板橋慈惠宮後受訪表示，柯文哲的腦筋很清楚，柯要選到底而且會贏的話，那就選到底，他們不會逼柯，只是識時務者為俊傑，要了解總統大選這局牽涉美中、經濟、世界政經情勢。至於是否認為柯文哲無法處理國際事務？郭台銘強調，他沒有這樣講。

郭台銘指出，近期美國的中國戰略委員會主席邀集美國亞太助理安全顧問、財政官員，以及美國國務卿底下的中國事務官員開會，台灣應密切注意美中戰略與日韓領導人正在華府開會等消息，他認為，台灣這次選舉雖然是要由2300萬人投票出領導人，但影響局勢的不只有本地的政治，美中戰略、日韓關係都會有關聯。

郭台銘進一步說，柯文哲有辦法解決所有問題的話，「那他就做他的決定」，並強調，主流民意大聯盟是要政黨輪替，他提出為台灣打造黃金30年，他不僅白天在廟口開講，晚上也會關注美國國會在開的會議，這些都在考驗2024誰能帶領台灣走出困境。

郭台銘也說，他會在適當的時機向全國報告，希望台灣何去何從。

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