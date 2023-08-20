何時助侯友宜整合地方、黨內？王金平：機緣未到

王金平今日受訪。（記者黃子暘攝）

2023/08/20 13:10

〔記者黃子暘／新北報導〕前立法院長王金平今（20）日與國民黨總統參選人侯友宜先後赴新北市三重區先嗇宮參加祈福法會，王金平席間受訪，媒體向他提問何時出手助侯整合地方？王金平表示「機緣未到」，若機緣一到，就會為國民黨或非綠大聯盟盡心力助整合，促成團結。媒體追問機緣是何時？王金平回應，「現在因為（時間點）還沒有到，所以還不是機緣」。

有記者提問，機緣未到，是否因王金平認為侯友宜民調還沒起來？王金平說，現在是稍微起來，因為還沒整合好，若整合好，就會一氣沖天。

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王金平指出，侯友宜現在民調稍微回升，就是因為化解了若干問題，民眾逐漸認識侯，認為他穩重、有堅持理念、有目標，是一個真正穩定的力量，這正是一個國家所需要的，最後民眾就會信任他，這時非綠聯盟再整合好，侯友宜的民調會一氣沖天。

至於媒體表示侯友宜似乎打不進地方，王金平否認，侯沒有打不進去，而是逐步來化解很多過去面臨的問題。

有媒體提問，鴻海創辦人郭台銘一下約喝咖啡談合作，又要找民眾黨總統參選人柯文哲和侯來辯論？王金平說，個人意見總是要先保護自己，使自身立場得以聲張，現階段發言「不要把他當成真正未來必須要怎麼做的話」，他認為慢慢演慢、轉化，屆時大家一定整合好。至於郭台銘邀喝咖啡、辯論，王金平認為要尊重侯友宜與柯文哲意見，二人若願意自然能夠成事。

有記者提問，郭、侯雙方有談話意願，王金平是否出手相助？侯友宜欲見郭台銘卻吃三次閉門羹，王金平是否助促成？王金平說，讓他們自然發展，機緣未到，到了就會水到渠成，現在就是未到，所以侯友宜吃了三次閉門羹，精誠所至，最後也是會化解。

至於是否會建議侯友宜、柯文哲談合作？王金平說，他未曾與二人分別談過，這是他們二人的事情；外界認為在野勢力不團結，勢必無法勝過民進黨，是否希望侯友宜、柯文哲談合作？王金平回應，當然，希望是這樣。

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