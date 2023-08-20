接郭台銘辯論戰帖？侯友宜：其實郭董都是很好意啦

國民黨總統參選人侯友宜（中）今日受訪強調，「郭董說的我沒什麼意見」，會再找時間去拜訪，希望大家團結，「其實郭董都是很好意啦，都是希望大家為中華民國一起努力」。（記者黃子暘攝）

2023/08/20 12:14

首次上稿 12:04

更新時間 12:14

〔記者黃子暘／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘才邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲「喝咖啡」談合作，隨後卻拋出要找2人辯論；侯友宜今（20）日受訪回應，「郭董說的我沒什麼意見」，會再找時間去拜訪，希望大家團結。媒體追問是否接下辯論戰帖？侯友宜表示，「其實郭董都是很好意啦，都是希望大家為中華民國一起努力」，希望一起讓中華民國更好。

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有記者提問，面對郭台銘批評侯、柯「內耗」背離主流民意，如何看待？侯友宜指出，郭董事長說的他沒什麼意見，最重要的是他自己要堅定步伐、充滿信心，向前走團結所有力量，他會再找時間去拜訪郭董，希望大家面對挑戰團結一致。

現場媒體問，郭台銘一下邀談合作，一下又說藍白夾殺他，卻不攻擊民進黨總統參選人賴清德？侯友宜說，「其實郭董有時候也不是這個意思啦」，最主要的是他們都是守護中華民國派，大家要有心面對、解決中華民國現在的困難，這是他們最重要的目標，因此他希望大家都以此為目標團結「做伙」向前走，希望兩岸可以和平下來。

至於國民黨台北市議員游淑慧評論民進黨如今戰略，就是侯、柯「誰強就先打誰」，侯友宜回應，政治最主要的不是互相攻擊、惡意批評，而是要提出政見，說出能為人民做什麼；「可以解決問題最重要」；侯友宜說，人民關心的是未來總統是否能顧人民安全、顧肚子、顧下一代更好，此外的其他問題他覺得不重要。

此外，「還路於民」遊行今日下午在台北凱道舉行，郭台銘將提前一小時抵達，有記者提問是否碰面、一起遊行？侯友宜答道，活動由民間團體主辦，他主要是去跟民眾站在一起，和大家一起關心人本交通環境、行人和駕駛如何共享路權，希望讓行人地獄變成安全領域。

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