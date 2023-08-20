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郭台銘回板橋參拜 要中國「軍機繞台」前先問問媽祖

鴻海集團創辦人郭台銘今日上午回到新北市板橋慈惠宮「廟口開講」，對現場信眾、支持者表示，「媽祖是兩岸和平的象徵」，希望媽祖保佑他，讓他出來，為台灣做一些事。（記者羅沛德攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今日上午回到新北市板橋慈惠宮「廟口開講」，對現場信眾、支持者表示，「媽祖是兩岸和平的象徵」，希望媽祖保佑他，讓他出來，為台灣做一些事。（記者羅沛德攝）

2023/08/20 12:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（20）日上午回到新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，對現場信眾、支持者表示，「媽祖是兩岸和平的象徵」，希望媽祖保佑他，讓他出來，為台灣做一些事，他也說，希望媽祖保佑、大家支持，他才有機會。

郭台銘近日勤走基層，在台灣各地舉辦造勢，外界相當關注他是否會投入2024總統大選。郭台銘今日於板橋慈惠宮廟口開講表示，他近期多次舉辦廟口開講，並與里長對談，廟口與里長才代表主流民意，而主流民意希望他怎麼做，他就怎麼做。

針對近期中國昨日宣布對台軍演，郭台銘表示，中國若要用武力脅迫台灣，台灣只會越來越遠，兩岸人民同根同種，都在媽祖的庇佑下和平長大，兩岸除了823砲戰之外，已經70餘年餘年沒有戰爭，若兩岸再啟動任何戰爭，是違反媽祖的旨意。

郭台銘表示，台灣2300萬人都不會同意台灣再度走上戰爭，要和平不要戰爭，他的立場只有和平，大家應該坐下來談。

郭台銘童年就住在慈惠宮旁，他也回憶，舊時板橋國小附近有很多防空洞，每月都要進行防空演習，而最近台灣各地開始重新規劃防空洞（防空避難所），他認為，台灣不應該再走上這個地步，希望媽祖能夠保佑兩岸坐下來談，讓中華民主能夠永保和平。

郭台銘也指出，「兩岸軍機繞台，一定會經過湄州媽祖的上空」，他向中國空軍喊話，先問問看媽祖「我來轟炸台灣、打台灣，媽祖你有沒有同意」？

郭台銘2019年宣布參選總統前也曾在板橋慈惠宮表示「媽祖托夢給他，要他出來。郭台銘已多次自述，小時候曾在板橋慈惠宮住過9年，今年初赴慈惠宮參拜時，更自稱為「媽祖廟阿銘」。

鴻海創辦人郭台銘（右）20日至板橋慈惠宮參拜。（記者羅沛德攝）

鴻海創辦人郭台銘（右）20日至板橋慈惠宮參拜。（記者羅沛德攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今（20）日上午回到新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，對現場信眾、支持者表示，「媽祖是兩岸和平的象徵」，希望媽祖保佑他，讓他出來，為台灣做一些事。（記者羅沛德攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今（20）日上午回到新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，對現場信眾、支持者表示，「媽祖是兩岸和平的象徵」，希望媽祖保佑他，讓他出來，為台灣做一些事。（記者羅沛德攝）

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