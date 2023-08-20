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郭台銘拜廟前現「立筊」 廟方：百年來沒出現過

新北市板橋區福安宮3天前擲出立筊，廟方人員說過去一百多年來從未出現過。（記者賴筱桐攝）

新北市板橋區福安宮3天前擲出立筊，廟方人員說過去一百多年來從未出現過。（記者賴筱桐攝）

2023/08/20 13:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天至新北市板橋區參拜廟宇，位於溪崑地區的福安宮3天前出現罕見的「立筊」（擲筊的筊杯站立），廟方人員說，過去100多年來從未出現「立筊」，應是神明得知郭台銘來訪才應允「立筊」，象徵大吉大利。

郭台銘上午11點30分抵達福安宮上香參拜，隨後在廟方人員引導下進入殿內，地面擺放3天前擲出的「立筊」，四周用金紙圍起來，陪同的常務監委王增地表示，過去100多年來從未出現「立筊」，恰巧發生在郭台銘造訪的前3天，感覺冥冥之中自有定數。

郭台銘詢問廟方「立筊」代表何意？王增地笑說：「大吉大利」，他立即拿起手機捕捉難得的畫面；隨後郭與沿途排隊等候的民眾一一拍照，有人高喊：「郭董加油！」還有人高呼「總統好」。

結束福安宮參拜行程後，郭台銘轉往隔壁的北極宮參香，受到民眾熱烈歡迎，原本預定在廟埕開講，但受限行程與時間因素，直接轉往餐廳參加「長壽宴」，與銀髮族共進午餐。

郭台銘致詞表示，近來全台走透透，除了到每個地方拜廟，也會拜訪里長了解民眾需求，傾聽選民的心聲，並參加有意義的活動。他提到，將來台灣要推動「0到6歲國家養」政策，6歲以前幼兒的教育費用由政府補助，鼓勵年輕人生育。

郭台銘說，他致力推動長者就地安養，如果長輩健康不生病，勞保、健保可以省下不少錢，不會面臨破產，他祝福在座長輩都能「呷百二」、平安健康，並承諾未來每年都來訪一次，替長輩舉辦慶生會。

鴻海集團創辦人郭台銘今天至板橋區福安宮參拜。（記者賴筱桐攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今天至板橋區福安宮參拜。（記者賴筱桐攝）

郭台銘拿起手機拍下福安宮的「立筊」。（記者賴筱桐攝）

郭台銘拿起手機拍下福安宮的「立筊」。（記者賴筱桐攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今天至新北市板橋區參拜廟宇，受到民眾熱烈歡迎。（記者賴筱桐攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今天至新北市板橋區參拜廟宇，受到民眾熱烈歡迎。（記者賴筱桐攝）

鴻海集團創辦人郭台銘（中）參加板橋北極宮的「長壽宴」，與銀髮族共進午餐。（記者賴筱桐攝）

鴻海集團創辦人郭台銘（中）參加板橋北極宮的「長壽宴」，與銀髮族共進午餐。（記者賴筱桐攝）

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