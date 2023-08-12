一張合照遭黃國昌質疑政商關係緊密 鄭文燦嗆 ：雙標戰神淪落至此

行政院副院長鄭文燦說，依照黃國昌的邏輯，他也為黃國昌站過台，難道黃國昌家的違建也與他有關？（資料照）

2023/08/12 22:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕涉嫌地下匯兌等案被通緝的「88會館」負責人郭哲敏，上月底在泰國落網，日前押解回台。前立委黃國昌指控，副閣揆鄭文燦與郭哲敏、林秉文等人的緊密政商合作關係。對此，鄭文燦今晚在臉書表示，黃國昌常用看圖說故事的方式，扛著公平正義的大旗，用影射、連結的手法，任意控訴他人有違法事項，然而他卻對於自己罪證確鑿的違法事實，輕輕帶過放下，雙標戰神淪落至此，實在令人搖頭。

黃國昌稱，鄭文燦曾為洗錢品牌「PGtalk」大力宣傳，力挺PGtalk總裁林秉文，更疑似與郭哲敏等人突然2020年在捷運GE01站原址桃園八德大量購入土地有關。

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鄭文燦說，依照黃國昌的邏輯，他也為黃國昌站過台，難道黃國昌家的違建也與他有關？原來要踐踏一個人的清白，只要有一張照片就可以隨便編故事，而不需要有實際的證據。這是真實的惡意，也是濫用言論自由的毀謗。

鄭文燦強調，他擔任桃園市長任內，對於捷運GE01站的規劃，決議GE01站附近地區不推動新增或是擴大都市計畫，因此，附近地區土地，仍然保持現狀，也就是維持非都市土地特定農業區，沒有變更地目的機會，當然也不會圖利，更不會有暴利。

鄭文燦指出，對於黃國昌的指控，只要隨便問一下地方的仲介公司，或者查詢土地實價登錄的資料（一坪約3萬元左右），就知道價格並未太多變動，更沒有一坪20萬元。而這個他主持的專案會議，也有白紙黑字的公文紀錄，都可以調閱查證。

鄭文燦表示，他任內，既然正式決定不做GE01站附近地區任何新增都市計畫，如果他要圖利任何地主，不可能做出完全相反的決策，讓土地保持現狀，不得變更。黃國昌用魚目混珠的手法，把購地與車站選址，做了不當連結，這是真實的惡意。這些資料，去年選舉時，國民黨桃園市議員凌濤已抹黑過一次，他也已經提告。

鄭文燦解釋，林秉文是因為PGtalk在桃園舉辦公益捐贈，他代表市府參加，因此才有互動，其他縣市的藍綠地方首長，也是同樣應邀上台。而林秉文的其他狀況，他無法事前得知，更無法預知郭案，而可以事前迴避參加該公司的活動。至於郭哲敏，沒有往來，也根本不知道他是誰。

鄭文燦強調，他擔任桃園市長8年，參與各式活動不計其數，合照過的人更是成千上萬，無法全面了解所有曾經和他合影的人。用幾張照片就編故事誣陷他，這實在是太廉價的指控，是典型的惡意羅織罪名。

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