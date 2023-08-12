23年沒調薪！ 47名高雄民代助理成立職業工會

高雄市民代助理成立職業工會，選出首任理事長朱洎鋐，年僅25歲。（記者葛祐豪翻攝）

2023/08/12 10:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕23年沒調薪！高雄市民代助理昨晚成立職業工會，不分黨派有47人加入，並選出年僅25歲的首任理事長朱洎鋐，未來將為自己爭取應有權益。

高雄市民代助理職業工會於11日晚間舉辦成立大會，共有47位不同政黨背景的民代助理加入，平均年齡約30歲，高雄市議會議長康裕成也指派服務處同仁出席，表達支持。

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會中選出首任理事長朱洎鋐，他是議員簡煥宗的助理，理事包括黃永睿、林力宏、陶柏勳、鄭伊婷、夏雯妮、黃孟輝、郭原甫、邱裴琳；監事會召集人劉佳融；監事許郁捷、陳幸敏。

朱洎鋐今年25歲，畢業於清華大學經濟系，去年2月起擔任議員助理工作。他表示，議員助理的責任大、工作多，但「要照顧他人之前，必須先照顧好自己」，以他自己為例，選舉前每天上午6點開始跑行程，得忙到晚間9、10點，但礙於法規，目前只有立委助理能報加班費，議員助理還不能報。

朱洎鋐說，依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，每位直轄市議員的公費助理費用24萬，自2000年立法至今未調整過，這23年間，議員助理的薪水總額完全沒有變過，但這段期間物價飛漲、基本工資也從17280元調升到26400元，漲幅高達52.78%，甚至國會助理都在去年調整薪資總額。他目前每個月薪水只有3萬多，「是為了抱負而堅持做下去！」

另名理事林力宏是議員陳慧文的助理，他也提到，接下來中元普渡期間，早上送車、中午普渡、晚上還有餐會，每天從早上6點忙到晚上8、9點。

對此，高市議員張博洋舉自己服務處助理為例，起薪32000、6個人是19萬2千元，再加上每個人職務加給，總額大概22萬多，用國家每個月編列的24萬助理費來扣，剩下1萬多一點；但國家沒編列「議員助理加班費」法源，每個月用不完的助理費，明知人手不足，卻無法再多請1個人力，而且也不能給員工加班費。

張博洋強調，公費議會助理的權益，需要被重視，如果希望鼓勵更多優秀人才政治圈，為社會做事，就應思考如何用合理待遇招攬人才，而不是期待政治工作者燃燒熱情、難以維持生活品質，卻又要他們苦民所苦、24小時待命。

高雄市民代助理昨晚成立職業工會，不分黨派有47人加入，未來將為自己爭取應有權益。 （記者葛祐豪翻攝）

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