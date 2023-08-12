學者林宗弘：清朗行動 凸顯習近平不安

中研院社會學研究所研究員林宗弘撰文表示，今年3月中共網信辦開展新一波「清朗行動」，整頓自媒體傳播謠言、違規營利等亂象，凸顯習近平政權對於經濟衰退、青年失業等嚴重社會問題感到極為不安。 （路透資料照）

2023/08/12 07:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕中研院社會學研究所研究員林宗弘撰文表示，今年3月中共網信辦開展新一波「清朗行動」，整頓自媒體傳播謠言、違規營利等亂象，「清朗行動」和「香港國安法」、「反間諜法」造成的「長臂管轄」效應的政治邏輯一致，凸顯習近平政權對於經濟衰退、青年失業等嚴重社會問題感到極為不安。

林宗弘在陸委會最新的「大陸與兩岸情勢簡報」撰文指出，「清朗行動」主要目標是整頓網路訊息，查處各網路平台和自媒體中，對國家安全、社會安定、兒少保護等有害的內容和資訊，並處罰發布訊息的帳號所有人及網路平台營運商。歷次行動除有政權穩定和國安考量，有時也會因應某些引起高度爭議的社會事件。

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林宗弘解釋，3月的清朗行動，不只是2023年全年清朗行動的一部份，更是中共黨國體制從2016年起持續、重複發動箝制網路言論的手段。其欲整頓自媒體，包括Facebook、Instagram、TikTok（抖音）、微博、微信（Wechat）之外，也包括部落格、BBS、Podcast、天涯、知乎等。

根據中共中央網信辦5月27日發表的成果，此次共清理違規訊息141多萬條、處置違規帳號93萬個、關閉6.6萬個帳號。

林宗弘分析，綜觀歷年來的「清朗行動」，和「香港國安法」、「反間諜法」造成的「長臂管轄」效應，背後政治邏輯是一致的。中共主要的目的，是利用所謂「合法」的制度工具，進行預防性的言論控制，最終則是要讓中國國內及海外華人，甚至在媒體上批評中國的外國人，都習慣自我審查，並且內化這種恐懼，使批評中共政權的言論在發布之前就消失。

林宗弘強調，中共擅自透過國內法延伸出國境，將行為人在他國作為視為犯罪，並在其入境中國領土時逮捕，在法理上具有相當爭議，凸顯習近平政權對於經濟衰退、青年失業等嚴重社會問題感到極為不安，且造成人才與資本加速外逃。

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