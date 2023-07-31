德學者：習近平欲制服台灣 西方需聯手阻止

德國學者戈爾拉赫指出，在打壓香港民主運動後，習近平計畫要制服台灣，整個民主陣營的自由與安全都受到挑戰，如果西方民主國家不想有朝一日遭受相同的命運，就必須現在採取行動。（彭博）

2023/07/31 21:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國「世界報」（Die Welt）近日刊出「卡內基國際事務倫理委員會」高級研究員戈爾拉赫（Alexander Görlach）所發表、名為「中國領導層如何全球追捕反對者」的評論指出，在打壓香港民主運動後，（中共領導人）習近平計畫要制服台灣，整個民主陣營的自由與安全都受到挑戰，如果西方民主國家不想有朝一日遭受相同的命運，就必須現在採取行動。

評論指出，香港令人震驚的趨勢，讓鄰近的民主台灣決心盡可能地疏離中國。儘管毛澤東和其繼任者的政權從未統治國台灣，北京卻聲稱台灣是中國的一部分。對於習近平而言，台灣更是眼中釘，而且這是出於和曾經自由的香港相似的理由：台灣是全球最為成功的民主政體之一。

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英國《經濟學人》雜誌所做的排名顯示，台灣的民主程度名列全球第8，德國也不過排名第15，美國更僅排名第27。而根據習近平向香港人和台灣人灌輸的荒誕民族主義論調，漢人天生不適合民主，而是注定要生活在「中國特色社會主義」之下。

2350萬台灣人中，大部分都是漢人，他們生活在成功的民主政體下，這個事實不僅激怒了習皇帝，還讓後者擔心台灣樹立的好榜樣，會激勵被監控的中國人民也選擇民主制度，並趕走中共。

評論說，即便在台灣之外，中共對包括香港人在內反對者的所作所為，也應該讓自由世界敲響警鐘。中國設立了秘密警察站，追踪並脅迫中國流亡異議人士返回中國；偽裝成文化機構的孔子學院，其員工對中國留學生進行恐嚇，威脅說如果他們在當地批評習近平的獨裁統治，其中國國內的家人也會受到影響。

這些無恥行徑顯示，香港不過是習近平的開端。在北京的眼中，自由世界只對香港問題提出了很少的抗議，因此習近平認為採取進一步行動是安全的；正因為如此，自由世界必須堅持不引渡任何人給北京的專制政權。

評論說，在香港淪陷後，習近平計畫要制服台灣，幫助台灣的立陶宛、瑞典、捷克等國都遭到了北京的霸凌。香港發生的一切也應當為德國政府提供了足夠的佐證，體現出中國對民主國家的自由與安全構成了何等威脅；習近平政權在香港露出了真面目，因此決不能讓他在台灣得手。

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