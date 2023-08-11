2024選誰能提升台美關係？ 美國前次卿推崇「她」：有勇氣且帶來變革

前美國國務院前次卿、柯拉克科技外交研究院主席柯拉克（Keith Krach）。（記者田裕華攝）

2023/08/11 17:51

〔記者楊丞彧／台北報導〕前美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）近日以柯拉克科技外交研究院主席身份訪台，並獲總統蔡英文接見。我國明年1月即將舉行總統大選，媒體問及，就他個人角度，怎樣的新總統較能提升台美經貿及科技關係？柯拉克今（11）日表示，他無意介入台灣政治，但他個人期盼台灣選民選出一位像蔡總統一樣具有勇氣且帶來變革的領導人。

柯拉克表示，如果他有從台灣人民身上學到了什麼，那就是「沒有自由，就沒有繁榮」。他提到，美國的民主只有約250年歷史，隨時都可能被剝奪，因此必須每天為自由而奮鬥。他也分享，自家的雙胞胎看到電視上播報著普廷血腥入侵烏克蘭，讓他們學到了，為了確保自由值得挺身而戰，儘管有時得冒著生命危險。

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柯拉克強調，「全世界都在關注台灣」，台灣是民主世界的核心，是自由世界的榜樣。因此，他希望能繼續致力於支持台灣。

而無論是柯拉克在國務院次卿任內訪台，或是聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國都作為藉口升高軍事緊張情勢。對此，柯拉克說，在他卸任後的4分鐘後，他與家人都被中國制裁。不過，這對他來說是一枚「勳章」，也讓他備感光榮。但我們要問的是，中國共產黨為何如此生氣？他認為，這是因為台灣的民主破除了中共總書記習近平宣稱「民主制度無法在華人社會蓬勃發展」之神話。

柯拉克強調，習近平無權置喙其他國家的人要去哪或不能去哪，這毫無道理。且這更表明，台灣必須繼續保有自由，而不要活在一個會做出這種事的政權統治下。

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