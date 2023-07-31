中共火箭軍高層被整肅後大洗牌 王厚斌接任司令員

王厚斌（見圖）已接替傳聞被查的李玉超，接任火箭軍司令員。（取自網路）

2023/07/31 20:03

〔中央社〕在傳出中共火箭軍高層被整肅之際，中共中央軍委今天舉行晉階儀式，總書記習近平將火箭軍司令員王厚斌、政治委員徐西盛晉升為上將。這場儀式，形同宣布王厚斌已接替傳聞被查的李玉超，接任火箭軍司令員。

此外，藉由這項晉階儀式，徐西盛也接替前任的徐忠波就任火箭軍政委。

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新華社報導，中共中央軍委今天上午在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，習近平以中央軍委主席身分出席。軍委副主席張又俠宣讀了習近平簽署的晉升命令，另一名軍委副主席何衛東主持晉銜儀式，王厚斌、徐西盛習近平手中領取晉升命令狀。

海外媒體近日陸續傳出，中共火箭軍高層自今年3月起因涉及貪腐及洩密而接連被整肅。其中，時任司令員李玉超更已被紀檢單位帶走調查，涉案者還包括時任副司令員劉光斌和前副司令員張振中；另一名前副司令員吳國華更在7月4日死亡，死因傳言不斷，其中流傳最廣的是在家中自盡。

鑑於火箭軍是共軍戰略軍種，涉及中國與美國爭霸的長線戰略目標，火箭軍涉及貪腐及洩密勢必引起習近平不快。媒體報導，習近平近10天來3度在涉軍場合強調軍隊反腐。其中包括軍隊要把「正風肅紀反腐」不斷向縱深推進，並要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」。

分析認為，習近平以如此力道大談軍隊反腐，加上火箭軍涉及洩密及貪腐，共軍可能迎來一場「反腐風暴」。

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