侯漢廷質疑南市前瞻建設 朱正軒諷：含金湯匙在台北看天下

針對台北市新黨議員指控台南市「前瞻計畫」建設，南市議員朱正軒批評說，這是典型的「含著金湯匙在台北看天下」。（記者蔡文居攝）

2023/08/11 21:20

〔記者蔡文居／台南報導〕針對新黨北市議員侯漢廷指控，台南市「前瞻計畫」用來蓋里民活動中心、區公所、騎樓整平，還質疑錢是不是跑到自己或是綠友友的口袋。民進黨南市議員朱正軒嘲諷說，這是典型的「含著金湯匙在台北看天下」。台南市政府今晚也駁斥，在毫無任何證據下而隨意亂指控，根本是造謠，令人遺憾。

朱正軒批評說，柯文哲曾嘲諷「鄉下要有鄉下的樣子」，這與侯漢廷、徐巧芯質疑前瞻預算支持中南部基礎建設，都是患了相同毛病，含著金湯匙站在首都看全國，欠缺同理心的程度令人咋舌。

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朱正軒指出，北市沒爭取到預算，北市議員應該質疑柯文哲及蔣萬安爭取經費不力，怎麼把炮口對準努力爭取中央競爭型預算的縣市？台北政客不應該因為北市已經先發展，就回過頭來嘲笑，或質疑正在發展中的城市，相信多數台北市民都不會認同這種自私自利的心態。

南市社會局表示，台南市自106年起陸續配合中央前瞻基礎建設計畫─整建長照衛福據點計畫，建構符合長照與社服所需的公共空間。其中，老人活動中心共獲補助12案，中央與地方配合款共計約4500萬，該預算已執行完畢啟動服務長輩，市長黃偉哲感謝中央看見地方需要，地方也將預算執行完畢，這才是對長輩最實際的照顧。

社會局說明，台南市現有27座老人活動中心，獲前瞻補助的12案中，包含建置4座A級、1座B級、7座C級長照衛福據點，該計畫可活化改善老人活動中心硬體空間，屬競爭型計畫，所需經費採中央補助與地方自籌分擔一定比率辦理，一、二期共獲補助經費計3846萬餘元，並依中央規定配合編列15%自籌經費，計679萬餘元，合計投入經費計4526萬餘元。

南市玉井區沙田里建立社區照顧關懷據點。（南市社會局提供）

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