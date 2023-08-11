賴清德明出訪將過境美國 王定宇揭中共「搗蛋5劇本」

副總統賴清德12日將率團出訪友邦巴拉圭，王定宇評估，中共可能採取的「搗蛋5劇本」，目的是介入台灣2024大選。 （資料照）

2023/08/11 20:25

〔記者陳政宇／台北報導〕副總統賴清德12日將率團出訪友邦巴拉圭，並過境美國紐約與舊金山。民進黨立委王定宇今（11）日指出，中共可能採取的「搗蛋5劇本」，包括軍演恐嚇、製造輿論、陳抗帶風、網路攻擊、外交攻勢等手段，目的是介入台灣2024大選。

賴清德明天將出訪巴拉圭並過境美國，中國海事局則宣布，明天至14日將在東海軍事演習。王定宇透過臉書表示，中共的「搗蛋5劇本」，一是軍演恐嚇，模式可能也與四月雷同，以放大的「戰備警巡」模式，擴大機、艦的抵近。

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王定宇說，尤其近期東部戰區的年度演訓也即將開始，表面上軍演，實質上操作中共的「戰爭與和平」劇本，台灣還會有特定政黨或政治人物呼應該劇本，中共目的不僅是賴出訪，更是在「介入台灣2024大選」。

他續指，二是製造輿論，收買在台或國際特定媒體、政治意見領袖，貶抑賴清德出訪意義，破壞台美關係；三是陳抗帶風，花錢發動在台、在美、在巴的中共協力者，陳抗醜化賴的訪問；四是網路攻擊，除了一貫的假消息外，透過惡意程式進行網攻、癱瘓、或是「佈告板置換」；五是外交攻勢，撒大幣挖牆腳，或是其他外交攻擊。

「這些打壓最後終究無濟於事」，王定宇強調，最關鍵的原因，正是台灣過去幾年來整體國力的提升，以及在地緣政治上與全球經濟、供應鏈上的不可或缺，而確保區域現狀的維持，已經是全球共同的立場，對台灣及國際社會來說，眼前面對的不是戰爭與和平，而是共同確保維持現狀，抑或任由威權單邊的破壞現狀的挑戰。

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