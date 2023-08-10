中國將趁賴清德出訪攪局？綠營：恫嚇台灣恐造成反彈

副總統賴清德將出訪中美洲友邦巴拉圭，參加該國總統當選人貝尼亞的就職典禮。（資料照）

2023/08/10 13:54

〔記者陳政宇／台北報導〕副總統賴清德本週出訪巴拉圭期間將過境美國，外界關注中共是否趁機攪局、轉移中國內部混亂的焦點。立法院民進黨團今（10）日評估，這些都是台美溝通過程所觸及到的風險，可預測中共藉由向台灣文攻武嚇，「出口轉內銷」穩定內部紛亂；如若中共採取不符合外交慣例的舉措，也會引起台灣內部反彈。

賴清德擔任總統特使，12日將率團出訪參加巴拉圭新任總統就職典禮，往返將過境美國。針對中共攪局的可能性，民進黨團幹事長劉世芳今受訪表示，這都是台、美雙方溝通過程中，一定會出現的風險，過去時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，或總統蔡英文今年上半年出訪時過境美國，中國都一直進行文攻武嚇，所以這是可以預測到的。

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劉世芳也呼籲，美方已經講得非常清楚，賴清德到巴拉圭參加總統就職典禮，這是我國副總統第11次出訪期間過境美國，這是一個慣例，美方按慣例提供副總統規格，方便、舒適、尊嚴的待遇，中方沒有任何理由反制，包括在國際媒體、外交斡旋、或者發動軍演危機等，只會讓國際覺得，中國沒辦法應付國際局勢，只想藉「出口轉內銷」方式來穩定自己內部紛亂。

劉世芳特別提到，尤其中共想用這樣的手段恫嚇台灣人民，這都不可取，從歷次民調看起來，若中方有任何不文明、不符合外交慣例的舉動，在台灣內部都會造成相當大的反彈。

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