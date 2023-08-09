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參加巴拉圭總統就職典禮 賴清德：傳達台灣人民的祝福

兼任民進黨主席的副總統賴清德本週將出訪巴拉圭並過境美國，他下午主持中常會時表示，他將前往傳達台灣人民的祝福。（資料照）

兼任民進黨主席的副總統賴清德本週將出訪巴拉圭並過境美國，他下午主持中常會時表示，他將前往傳達台灣人民的祝福。（資料照）

2023/08/09 17:02

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的副總統賴清德本週將出訪巴拉圭並過境美國，他下午主持中常會時表示，他將前往傳達台灣人民的祝福，巴拉圭總統及總統當選人也都非常希望今年能來台訪問，用行動表達對台灣的支持。

賴清德表示，他將擔任蔡英文總統的特使，前往巴拉圭出席新任總統就職典禮，傳達台灣人民的祝福，也會過境美國，時間是從8月12到18日，這次出訪感謝美國提供舒適、便利、安全跟尊嚴的過境協助。

賴清德指出，巴拉圭對台灣來講是非常重要的友邦，邦誼已經66年，在各方面都有長期且互利的合作，而且巴拉圭的天然資源非常豐富，這幾年來台灣跟巴拉圭的關係也日益增強，台灣是巴拉圭第二大牛肉出口國、第一大豬肉出口國。

他說，從巴拉圭100%用綠電（水力發電），就可以看出這個國家在綠色能源的典範，未來如果黨內同志有機會的話，也可以參訪巴拉圭。

賴清德提到，巴拉圭不管是剛當選的總統或現任總統，都非常希望能在今年來到台灣訪問，用行動表達對台灣的支持。巴拉圭也很希望台灣企業能到巴拉圭投資，增進雙方的合作，其中在綠電、電動車、紡織業，都有機會合作，未來希望透過大家的努力，增進台灣跟巴拉圭的關係，邦誼永固，兩國人民感情能夠越來越好。

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