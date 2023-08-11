藍營擁核稱「颱風夜太陽能0發電」 林俊憲諷：妳家晚上出太陽？

針對王家貞的圖文，林俊憲反問，「原來妳家晚上會出太陽啊？晚上當然是0%啊，風向不是這麼個帶法的」。（資料照）

2023/08/11 16:51

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜擁核主張惹議，同黨籍台南市立委參選人王家貞則說，7月27日杜蘇芮颱風夜，核電發電1878.4MW，而風力發電僅8MW、太陽能為0MW，「台灣人，你想要廢核電，還是廢掉民進黨？」民進黨立委林俊憲今（11）日反諷，「原來妳家晚上會出太陽啊？晚上當然是0%啊，風向不是這麼個帶法的」。

針對王家貞臉書談及發電的圖文，林俊憲今日表示，太陽能的特性，本來就是隨著用電高峰日間發電量就高，道理很好懂，熱的時候用電大、太陽也大，除非跟別人相反，越熱越不開冷氣，晚上陰涼時拚命開，他尊重每個人的用電癖好，日間的太陽光電並非沒用就浪費掉，「妳知道有種東西叫蓄電廠嗎？各地的水庫目前都在做，可以研究看看」。

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關於賴清德的能源政策，林俊憲說，這很清楚，在維持燃氣燃煤為基載的前提下持續發展再生能源，希望能在2030年前達到27%的目標，逐步取代火力，核電廠則是備而不用，因為已經快滿出來的核廢料一直找不到最終處置場，侯友宜自己的新北不收，難道放到台南來？如果這是王家貞的主張，就勇敢說出來給大家檢驗。

林俊憲強調，要討論能源政策很好，但先分得清楚白天跟晚上的差別再說，白天就是有太陽、有太陽能，晚上則是有月亮，「但月亮不能發電，這樣懂了嗎？」

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