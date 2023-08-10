習近平垮台機率比犯台大 楊憲宏：2數據不需擔心中國侵略

台灣關懷中國人權聯盟創會理事長、資深媒體人楊憲宏表示，中國在其領導人習近平惡搞下，垮掉的機率比犯台還大。（記者謝君臨攝、資料照；本報合成）

2023/08/10 19:02

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣有事就是世界有事！台灣關懷中國人權聯盟創會理事長、資深媒體人楊憲宏今（10）日表示，中國在其領導人習近平惡搞下，垮掉的機率比犯台還大；他也分析為何不需擔心中國武力犯台，一是因為台灣海峽每年飛過的飛機有170萬架、通過的船隻有55萬艘；再者90%高階晶片都從台灣出去，這裡佔了全球一半的GDP。因此，保護台海是維護世界利益。

華人民主書院協會今舉辦「呼籲總統候選人關心中國民主與人權」座談會，與會者除楊憲宏之外，還包括華人民主書院協會理事長曾建元、台灣維新黨主席蘇煥智、居安法律事務所主持律師魏千峰、人權工作者佐拉，以及在台西藏人福利協會副會長丹增南達。

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從中國來台已12年的佐拉表示，習近平上任10年來，清洗政治對手，新疆、西藏受到壓制，香港的公民社會受到摧毀，中國民間組織和公民社會遭到鎮壓，異議人士被驅逐和逮補，監控工具被廣泛應用，使這個政權成為極權主義獨裁的典型；異議人士被迫認罪，被迫失蹤，民間言論受到限制和審查，言論動輒得咎，人民敢怒不敢言，道路以目，以致白紙也能成為社會運動的符號。

佐拉也列舉了過去的千島湖事件、香港銅鑼灣事件、李明哲及李孟居事件等。他說，希望台灣的總統候選人和選民意識到，在一個缺乏言論、新聞、結社自由的專制統治環境下，人們無法擺脫恐懼，希望可以引發台灣人對於人權重要性的深思，進而體現出台灣人追求自由民主的決心。

他也強調，台灣作為民主國家，選民的每一票都有重要意義，不只關係到國家發展，也關係國際社會的人權進步，通過關心中國人權問題，台灣選民能在國際舞台上發聲，為倡導自由、平等、尊嚴做出積極貢獻，這不僅是為了全球人權的進步，也是為了台灣本身的利益。

楊憲宏說，中國在習近平惡搞下，垮掉的機率比犯台還大，但垮掉沒有比較好，沒人知道會怎麼樣，民主人權如何輸送進中國，台灣要為他垮掉以後做準備。

至於為何不需擔心中國武力犯台，楊憲宏表示，他去年7月在美國華盛頓DC談到這個議題，「我只提兩個數據，大家都被我說服。」他說，台灣海峽的防空識別區（ADIZ）每年飛過的飛機有170萬架，一半載貨、一半載人，台灣海峽每年通過55萬艘船，95%載貨，5%載人；且90%高階晶片都從台灣出去。

楊憲宏說，iPhone會同時在三、四十國開賣，他們稱為「1001」，意即100%的貨1天Deliver，台海如果被中國控制，就沒有「1001」了；台海是最關鍵的，當它被關機，就是全球被關機；要不要保護台灣，他認為要加兩個字「海峽」，而台灣和台海兩者不能分開，保護台海就是保護台灣，也保護全球的利益。

台灣關懷中國人權聯盟創會理事長、資深媒體人楊憲宏。（記者謝君臨攝）

從中國來台已12年的人權工作者佐拉。（記者謝君臨攝）

華人民主書院協會今舉辦「呼籲總統候選人關心中國民主與人權」座談會，與會者包括華人民主書院協會理事長曾建元（左三）資深媒體人楊憲宏（右一）、台灣維新黨主席蘇煥智（右二）、居安法律事務所主持律師魏千峰（左二）、人權工作者佐拉（右三），以及在台西藏人福利協會副會長丹增南達（左一）。（記者謝君臨攝）

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