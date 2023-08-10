綠批侯友宜拿前瞻炫耀竟失憶 侯辦回擊：拖垮地方財政是事實

侯友宜競選辦公室回應，前瞻補助款拖累地方財政是鐵錚錚的事實，而且有「厚綠薄藍」的問題，民進黨不應轉移焦點。（資料照）

2023/08/10 22:13

相關新聞連結：

民進黨：柯文哲五鬼搬運濫用二備金 侯友宜拿前瞻炫耀竟失憶

〔記者許倬勛／新北報導〕藍、白陣營猛攻前瞻基礎建設計畫預算，民進黨今天反擊，批評國民黨總統參選人侯友宜將新北環狀線當政績大肆炫耀，一到選舉就忘了前瞻補助款挹注。侯友宜競選辦公室回應，前瞻補助款拖累地方財政是鐵錚錚的事實，而且有「厚綠薄藍」的問題，民進黨不應轉移焦點。

請繼續往下閱讀...

侯辦發言人陳柏翰說，日前已經有許多地方政府明確指出，前瞻計畫因地方須負擔高額自籌款，已造成嚴重的財政負擔，這是鐵錚錚的事實，但即便如此經費資源不足的財政壓力，新北市的各項建設依然有效率的執行中，無論是捷運軌道，還是公托設立，市民都相當有感，民進黨不要為了轉移焦點，亂潑髒水抹黑。

陳柏翰指出，若以平均每位市民拿到的前瞻計畫補助來看，藍綠縣市更是大有落差，新北市僅2萬3213元，高雄市每人卻高達4萬6389元，經費補助藍綠大小眼，面對如此不公平的對待，民進黨記者會中有新北市議員、有準備要選新北立委者，但竟然都不為新北發聲，令人感到遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法