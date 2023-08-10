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台中順天宮廟口開講 侯友宜：執政不能分顏色

侯友宜在台中中區順天宮廟口開講。（記者許國楨攝）

侯友宜在台中中區順天宮廟口開講。（記者許國楨攝）

2023/08/10 19:21

〔記者許國楨／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（10日）到台中市中區參拜順天宮輔順將軍廟，舉行座談會，中西東南區十多名里長到場相挺。侯友宜承諾未來若當選，中捷藍線一定要蓋，可以帶動經濟發展、改善空污問題，政府的投資、執政不能分顏色。

侯友宜下午分別與國民黨籍立委參選人黃健豪、羅廷瑋，到北屯區聖壽宮、中區順天宮輔順將軍廟參拜，他在順天宮座談會致詞說，台中市是中彰投苗的中心點，中台灣要好，台中就要好，這幾年台中市在市長盧秀燕的執政下，台中不只治安改善，經濟也蓬勃發展。

「交通方便、減少空污！」提到台中捷運，侯友宜認為，中捷藍線該做，因為可以帶動經濟發展，也可以改善空污問題，中捷藍線一定要蓋，政府的投資、執政不能分顏色，這幾年政府不是人民作主，是民進黨在做主。

侯友宜說，現在詐騙案猖獗，看不到政府拿出對策，通貨膨脹也很嚴重。此外，兵役延長、增加國防預算，代表政府擔心戰爭，要讓陸客、陸生來台，只有對岸了解台灣、和平相處，才不會有戰爭的問題，再讓民進黨執政，還是會有風險。

侯友宜指出，這次選舉不能再投給民進黨，沒有和平、安定與公平的政府，國家無法發展，他從警從政以來只有一個信念，就是用生命顧台灣、保護老百姓安全，這次選舉也是用生命顧台灣，讓下一代安居樂業，平安成長。

侯友宜與民眾合影。（記者許國楨攝）

侯友宜與民眾合影。（記者許國楨攝）

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