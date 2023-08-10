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侯友宜台中便當會 小雞籲這樣做：民調回30％不是不可能

國民黨總統參選人侯友宜今天與黨籍7名台中市立委參選人「便當會」。（記者蘇孟娟攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天與黨籍7名台中市立委參選人「便當會」。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/10 16:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天與黨籍7名台中市立委參選人「便當會」，對於侯友宜民調「老三」，立委江啟臣說，國民黨有14個執政縣市，「沒道理小看自己」，呼籲連結執政首長，凝聚政黨基本盤；年輕世代參選人也呼應，由總統參選人連結執政縣市首長及立委參選人，打聯合競選看板，全國連成一氣，讓大家看見團結的國民黨，把氣勢拚上來，「回到30％不是不可能」。

侯友宜與台中立委參選人便當會，包括現任立委江啟臣、楊瓊瓔、前立委顏寬恆，議員羅廷瑋、黃健豪與國民黨發言人廖偉翔、林家興等人出席，競選辦公室執行長金溥聰也陪同參與。侯友宜拋出重啟核四等能源政策，與會參選人多表達肯定，有參選人指出，接獲產業界急切詢問政策細節，過去核能被民進黨污名化，侯友宜不應再迴避核能議題，不必怕逆風被貼標籤，應清楚論述，讓各界更清楚他的能源政策。

會中也無可避免談及民調，江啟臣提及，最近一份民調顯示，只有7成的國民黨支持者支持國民黨參選人，顯示國民黨支持者不夠團結，凝聚政黨基本盤絕對有必要。國民黨是最大在野黨，領導14個執政縣市，基層的陸戰和組織絕對不會沒有實力，「沒有道理小看自己」，他建議，應多串連14縣市首長及地方700多名藍營議員，應先團結聚攏，穩住陣腳後，讓支持者回歸。

也有參選人呼應，國民黨有14個執政縣市，但有些縣市尚未完全動起來。年輕世代的立委參選人建議，14個執政縣市連結73立委選區均推出「總統參選人+縣市首長+立委參選人」的聯合競選看板，從中央到地方以此串連團結氣勢，讓大家看見團結的國民黨。立委參選人林家興說，國民黨原已有組織力很強的優勢，若加上大團結的氣勢，「要回到30％不是不可能」。

立委楊瓊瓔則肯定候友宜，面對風波仍一步一腳印、不會隨風起舞，相信靠他勤走基層跟地方互動，穩紮穩打，讓人民看見他過去40多年的刑警經驗外的執政能力，一定能讓選民感動肯定。

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