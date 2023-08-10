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陪郭台銘參拜媽祖 徐耀昌表態：若郭參選會全力支持

郭台銘（中）在永貞宮主委、苗栗縣副議長張淑芬（右2），及縣議長李文斌（左2）、前縣長徐耀昌（右1）、苗栗縣工策會總幹事陳怡樺（左1）等人陪同下，共同參拜永貞宮媽祖。（記者彭健禮攝）

郭台銘（中）在永貞宮主委、苗栗縣副議長張淑芬（右2），及縣議長李文斌（左2）、前縣長徐耀昌（右1）、苗栗縣工策會總幹事陳怡樺（左1）等人陪同下，共同參拜永貞宮媽祖。（記者彭健禮攝）

2023/08/10 17:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（10）日晚間將在苗栗縣竹南運動公園舉辦主流民意大聯盟苗栗場造勢晚會。郭於會前先到頭份市田寮永貞宮參拜媽祖，國民黨籍前縣長徐耀昌也前往陪同；徐耀昌並表示，若郭參選總統，於公於私他都會全力支持。

郭台銘今天下午4點多，抵達田寮永貞宮，受永貞宮主委、苗栗縣副議長張淑芬暨全體委員歡迎，徐耀昌與苗栗縣議長李文斌、議員張佳玲、徐功凡、温俊勇，及通霄鎮長張可欣、頭份市代會主席温宜靜、竹南鎮代會主席何秀綿，及苗栗縣政府工商策進會總幹事陳怡樺，也陪同參拜。

郭台銘於參拜永貞宮媽祖後，對於永貞宮媽祖身穿客家花布式樣的聖袍，也十分好奇，在張淑芬的介紹之下，細細端詳。郭於參拜後，與大夥在會客室喝茶，並品嚐客家「粢粑」（麻糬），輕鬆交流，郭台銘此行程不接受訪問。

徐耀昌談起郭，表示，郭台銘是國際知名的成功企業家，擁有宏觀的國際視野，且具領導統御能力，認為現今台灣人民應拋棄政黨立場、選人不選黨，加上他與郭台銘的胞弟郭台強有20多年交情，若郭參選總統，於公於私他都會全力支持。

郭台銘於參拜永貞宮媽祖後，對於永貞宮媽祖身穿客家花布式樣的聖袍，也十分好奇，在主委張淑芬的介紹之下，細細端詳。（記者彭健禮攝）

郭台銘於參拜永貞宮媽祖後，對於永貞宮媽祖身穿客家花布式樣的聖袍，也十分好奇，在主委張淑芬的介紹之下，細細端詳。（記者彭健禮攝）

郭台銘於參拜後與地方人士合影。（記者彭健禮攝）

郭台銘於參拜後與地方人士合影。（記者彭健禮攝）

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