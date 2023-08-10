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何時宣布選總統？ 郭台銘：由台灣人民智慧決定

郭台銘（右）熱情簽名，並與南市無黨議員曾之婕（左2）合照。（記者洪瑞琴攝）

郭台銘（右）熱情簽名，並與南市無黨議員曾之婕（左2）合照。（記者洪瑞琴攝）

2023/08/10 15:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕鴻海創辦人郭台銘今（10）日到台南，面對媒體詢問是否參選總統？何時宣布？他表示將會走訪台灣各地挖掘問題，未來提出對策，屆時由台灣人民智慧決定。

郭台銘說，想為台灣多做一點事，承諾走遍台灣偏鄉、每片土地，了解基層各種聲音，台灣失落的、失去的，台灣不能做到的，政治不能解決的台灣問題，他會一一挖掘出來，也許會提出一些解決對策，「將來怎麼做，就看台灣人民的智慧」。至於何時會提出解決問題的政策說明，郭台銘說：「我還沒走遍，走遍了再說」。

郭台銘今天應邀出席台灣圓山國際慈善事業發展協會成立大會，他致詞表示，政府做不到的，由民間企業發揮愛心來做，這是今天出席目的，樂意接受圓山慈善協會邀他擔任榮譽理事長，台南這場活動完全「沒有政治味」，他同時帶頭簽名加入協會。

不過，郭台銘也提到探訪屏東，發現有民間公益社團為了救災送物資，卻因20年老舊車輛動彈不得而愁苦，就只是一部車幾十萬元補助，政府竟然做不到，「這就是民進黨執政的縣市」，暗批前瞻計劃花錢未照顧到真正需要的地方。

郭台銘說，原本昨訪屏東後，另有行程就要回北部，但在前台東縣長吳俊立、鄺麗貞夫婦邀請下，臨時改變行程，出席協會成立大會，希望共同發揮企業愛心。

這場慈善協會成立大會，主辦單位原本不對外公開。不過郭台銘進場後，媒體湧進拍畫面， 協會詢問郭台銘意見，他認為開放採訪無妨，而且和與會者簽名合照，十足展現「郭董」主導全場氣氛。郭台銘說，他做事光明磊落走大路，並幽默說若閉門參加，說不定媒體報導又要猜裡面是不是討論要選總統的事。

圓山慈善事業發展協會由南市無黨團結聯盟名譽顧問團團長、圓山國際負責人楊志強發起，兒子楊哲明擔任協會理事長。楊明哲表示，協會成立大會無關政治選舉，單純邀請企業商界結合愛心力量奉獻社會。南市無黨籍議員周奕齊、曾之婕、林冠維、李鎮國等人都到場參加。

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