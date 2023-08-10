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市民活動中心安檢合格率67％ 卓冠廷：打臉侯「安居樂業」口號

卓冠廷批評，審計部報告打臉侯友宜所說的「安居樂業」。（資料照）

卓冠廷批評，審計部報告打臉侯友宜所說的「安居樂業」。（資料照）

2023/08/10 16:14

〔記者甘孟霖／新北報導〕市民活動中心是民眾辦活動、休憩的好去處，不過，新北市議員卓冠廷指出，新北的市民活動中心安檢合格率僅67%，樹林、鶯歌更是全市倒數，這打臉新北市長侯友宜競選連任時的「安居樂業」口號。對此，新北市民政局表示，各區公所都有確保這些場所，在消防、逃生及耐震等公共安全。

卓冠廷臉書貼文表示，根據審計部報告，新北市共有518間里民活動中心，當中有164間公安檢查不合格，簡直置新北400萬市民安全不顧，而在他選區的樹林區，18間有14間不合格、鶯歌區17間有15間不合格，合格率只有22%、11%。

卓冠廷批評，樹林、鶯歌超過27萬居民，活動中心的安檢合格率卻遠低於新北市平均，里民、長輩辦活動、共餐、社區課程等最常用的空間有近9成不合格，誰能安心？這份報告打臉侯友宜「安居樂業」口號，也凸顯新北的資源分配不均。

對此，新北市民政局回應，這些活動中心多是早年鄉鎮市時代購買，設置活動中心態樣不一，且數量龐大，有購置民宅、自行興建、也有自橋下空間等，在升格後接續沿用，多因建照使照問題，並未列入公安合格場所計算。民政局強調，各區公所都有確保這些場所在消防、逃生及耐震等公共安全。

根據審計部報告，新北市共有518間里民活動中心，當中有164間公安檢查不合格。（取自審計部網站）

根據審計部報告，新北市共有518間里民活動中心，當中有164間公安檢查不合格。（取自審計部網站）

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