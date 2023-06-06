行政院推「青春大禮包」 立院民進黨團肯定陳建仁效率高

立法院民進黨團今舉行「溫暖補貼，畢業季青春大禮包」記者會，說明政府推動的「六月青春大禮包」方案。（記者謝君臨攝）

2023/06/06 22:22

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團今（6）日舉行「溫暖補貼，畢業季青春大禮包」記者會，說明政府推動的「六月青春大禮包」方案，包括：成年禮金、青春動滋券、疫後就學貸款補助方案、中產以下自用住宅貸款戶支持專案及1200通勤月票預購。民進黨團幹事長鄭運鵬說，行政院效率很高，黨團要給行政院長陳建仁溫暖的肯定。

行政院6月新政策上路，包括房貸補貼3萬元、青春動滋券500元、1200點文化成年禮金、公共運輸通勤月票、疫後就學貸款補貼方案。民進黨團今舉行記者會，說明行政院政策希望照顧學生、年輕人、剛出社會的上班族，給予他們最大補貼，也支持文化、體育、表演等產業發展。

請繼續往下閱讀...

鄭運鵬表示，立法院院會3月三讀通過疫後特別預算，行政院用很快的速度，4月即普發現金6000元、6月再有「青春大禮包」，希望照顧每個人，並給予學生、剛成年或剛出社會的房貸戶等最大的補貼。

鄭運鵬說，這些措施不只支持年輕人，也希望相關文化、體育、表演等產業，在疫後可以享受到台灣的經濟成果，也希望這筆特別預算讓每個人、每個產業得到相當的助益，而行政院的效率很高，黨團要給陳建仁溫暖的肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法