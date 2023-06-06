為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    行政院推「青春大禮包」 立院民進黨團肯定陳建仁效率高

    立法院民進黨團今舉行「溫暖補貼，畢業季青春大禮包」記者會，說明政府推動的「六月青春大禮包」方案。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團今舉行「溫暖補貼，畢業季青春大禮包」記者會，說明政府推動的「六月青春大禮包」方案。（記者謝君臨攝）

    2023/06/06 22:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團今（6）日舉行「溫暖補貼，畢業季青春大禮包」記者會，說明政府推動的「六月青春大禮包」方案，包括：成年禮金、青春動滋券、疫後就學貸款補助方案、中產以下自用住宅貸款戶支持專案及1200通勤月票預購。民進黨團幹事長鄭運鵬說，行政院效率很高，黨團要給行政院長陳建仁溫暖的肯定。

    行政院6月新政策上路，包括房貸補貼3萬元、青春動滋券500元、1200點文化成年禮金、公共運輸通勤月票、疫後就學貸款補貼方案。民進黨團今舉行記者會，說明行政院政策希望照顧學生、年輕人、剛出社會的上班族，給予他們最大補貼，也支持文化、體育、表演等產業發展。

    鄭運鵬表示，立法院院會3月三讀通過疫後特別預算，行政院用很快的速度，4月即普發現金6000元、6月再有「青春大禮包」，希望照顧每個人，並給予學生、剛成年或剛出社會的房貸戶等最大的補貼。

    鄭運鵬說，這些措施不只支持年輕人，也希望相關文化、體育、表演等產業，在疫後可以享受到台灣的經濟成果，也希望這筆特別預算讓每個人、每個產業得到相當的助益，而行政院的效率很高，黨團要給陳建仁溫暖的肯定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    房貸支持方案上路100小時 已有35萬人完成申請
    2023/06/05 12:52

    房貸支持方案上路100小時 已有35萬人完成申請
    通勤月票搭台鐵有限制／普悠瑪不能搭 違者補票加收50％
    2023/06/04 05:30

    通勤月票搭台鐵有限制／普悠瑪不能搭 違者補票加收50％

    吳東亮獲頒北醫名譽醫學博士
    持青春動滋券到新北運動場館消費 單次銅板價還可抽愛瘋
    2023/06/03 17:51

    持青春動滋券到新北運動場館消費 單次銅板價還可抽愛瘋
    通勤月票7/1上路 台鐵走專用通道刷卡
    2023/06/03 05:30

    通勤月票7/1上路 台鐵走專用通道刷卡

    後升息時代投資首選
    疫後學貸補助共54.6萬人受惠 教育部提醒2類人6/1起須主動申請
    2023/05/30 15:15

    疫後學貸補助共54.6萬人受惠 教育部提醒2類人6/1起須主動申請
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播