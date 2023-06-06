蔣萬安被問雙城論壇狂跳針 簡舒培爆氣：你是跳針安安嗎？

台北市長蔣萬安答詢雙城論壇相關問題，不斷跳針說，「會遵守中央法規」（記者田裕華攝）

2023/06/06 18:12

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安競選期間曾強調，未來「雙城論壇」舉辦的3項前提是中共不再擾台、對台灣釋出善意，且雙方地位要對等。蔣萬安今天在議會答詢說，雙城論壇預計7、8月登場，可能選在8月。不過，市議員簡舒培追問是否維持項前提？他卻不斷跳針說，「會遵守中央法規」，簡舒培怒批：「別再跳針了！」

台北市議會今天下午市政總質詢，簡舒培一上台就問雙城論壇如何舉辦、何時舉行？蔣萬安請市府副祕書長王秋冬代為回應。簡舒培見狀請王秋冬回座，調侃蔣萬安說，「對岸都點名希望蔣萬安參加上海雙城論壇，你還要王秋冬在旁邊打pass？」蔣萬安則解釋，王秋冬曾去過上海。

請繼續往下閱讀...

簡舒培也關心，蔣萬安在雙城論壇是否會遵守昔日提出的中共不再擾台、對台釋出善意、雙方地位對等前提？蔣萬安回答說，「我們一定遵守中央法令舉辦雙城論壇」。簡舒培追問，3項前提是否有改變？蔣萬安則回應，會進行城市交流，當時也是秉持這樣的態度。

簡舒培追問，雙城論壇2項原則會不會改變？蔣萬安卻開始跳針說，「我們就是繼續辦、進行城市交流」、「我們原則就是遵守中央法規」。簡舒培質疑，蔣萬安曾提的3項原則沒有違背中央法規，今年雙城論壇是否堅持前提？簡舒培則回應，「我們會繼續辦雙城論壇」。

簡舒培不悅地說，已經詢問蔣萬安近10次，卻答不出來，結果又跳針回，「我的答案就是遵守中央法規、尊重中央主管機關的立場」。簡舒培再次詢問蔣萬安，「到底會不會堅持你的前提？」蔣萬安繼續跳針，「我們就是會堅持辦下去，創造有利條件、對等尊嚴、善意互惠」。

簡舒培也整理出台北市從2016年辦雙城論壇至今，曾遭遇的矮化，包括2016年上海市常委沙海林來台喊兩岸一家親、2019年前台北市長柯文哲與中國國台辦主席劉結一見面遭關閉直播、2021年北市府將雙城論壇致詞稿交由上海審查，上海方卻未提供致詞稿給北市。

簡舒培指出，中國在雙城論壇刻意給台北市穿小鞋，蔣萬安若遇到矮化要如何處理？蔣萬安說，「我們一定對等尊嚴」，接見誰、行程安排都會報給中央，中央核准才會放行。不過，簡舒培指出，今年上海曾來台北市參加燈會，蔣萬安行程不敢前媒體和議員，上海方還臨時改行程落跑；蔣萬安則解釋，陸委會曾提醒要低調、安全。

簡舒培將議題轉回雙城論壇，詢問蔣萬安，若在雙城論壇遇到矮化如何因應，假如中共要求給講稿給不給？蔣萬安又跳針回應，「我們一定是對等尊嚴」，簡舒培痛批，「你又在廢話、跳針」、「我質詢10分鐘了，你這句話講了快100次」。簡舒培再追問，若中共要求給講稿，給不給？蔣萬安才終於回答，「不會給」。不過，簡舒培詢問是否會公布雙城論壇行程？蔣萬安未正面回應，只說「行程安排會報給陸委會，陸委會同意就會公開」。

簡舒培忍無可忍大罵，「不要再跳針了」、「不要再跳針了」、「你是跳針蔣萬安嗎」、「你是跳針安安嗎」、「說到雙城論壇就跳針嗎」。蔣萬安也大分貝回擊，「不是跳針，這要遵守中央規定」、「難道議員覺得雙城論壇不用遵守中央法規、中央主管機關意見嗎」，他強調，雙城論壇行程要遵守憲法、兩岸人民關係條例，主管機關就是陸委會。

簡舒培隨後要求北市府，陸委會若核定雙城論壇，蔣萬安就應該全程公開。蔣萬安則說，陸委會怎麼規定就怎麼做。簡舒培詢問，「如果陸委會沒有要求不能公開，就在核定完全公開，做不做得到？」蔣萬安，「陸委會要我們做什麼就做得到」。簡舒培聽了大罵，「又在跳針！」蔣萬安回擊，「我講一百遍你都不聽到！你一直跳針問，我就是要回答你」，簡舒培不悅地說，雙城論壇都還沒舉辦，蔣萬安就自我矮化。

簡舒培問，市府內部是否已針對雙城論壇討論？蔣萬安說，有討論。簡舒培說，她曾發文詢問北市府祕書處，府內是否有無開會雙城論壇？祕書處卻稱沒有相關會議資料可提供，她質疑是否為黑箱作業？蔣萬安說，現在已經有定位雙城論壇為新挑戰、新趨勢，若有確定都會與議員報告。

台北市議員簡舒培質詢雙城論壇相關問題。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法