雙城論壇預計7、8月上海登場 蔣萬安身分敏感不鬆口是否出席

台北市長蔣萬安今上午赴議會針對人本交通政策、財政紀律及預算排擠、臺北上海城市論壇辦理情形與效益，等案進行專案報告，並接受議員質詢。（記者田裕華攝）

2023/05/22 11:29

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安今鬆口今年雙城論壇將會依循慣例朝舉辦方向進行，目前正由今年主辦方上海市規劃，預計7、8月以「新趨勢新挑戰」為主題登場，市議員陳重文追問家族敏感身份的蔣是否親自前往，蔣萬安未正面回應，僅稱並無身份特殊問題，前市長郝龍斌、柯文哲「他們以什麼身份去，我就以什麼身份去。」

蔣萬安今針對台北上海城市論壇（雙城論壇）赴台北市議會進行專案報告，指出雙城論壇自郝龍斌時期至今已連續舉辦13年，共簽署42項合作備忘錄，因此已於17日請副秘書長王秋冬赴上海市洽談雙城論壇事宜，後續將秉持對等、尊嚴、友善、互惠等原則，以此方向舉辦論壇。

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蔣萬安語帶保留稱，目前相關細節及議程都在討論中，初步研判7、8月是較為可行的舉辦時間，主題將會是「新趨勢新挑戰」，而雙方城市都有許多可彼此學習之處，共同面對包括低碳永續，淨零碳排，數位轉型，新創產業的發展等。

陳重文則不斷追問，蔣萬安今年是否前往上海參加雙城論壇，甚至外界對其家族背景有所疑慮；而蔣萬安則不斷四兩撥千斤避談，僅稱都由工作小組研究討論階段，若有確定前往也會與議會報告，一切以市政優先為考量，重申過去13年郝龍斌、柯文哲都有出席，「他們以什麼身份去，我就以什麼身份去。」

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