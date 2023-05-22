要求雙城論壇聲援富察 綠議員送蔣萬安小熊維尼布偶

台北市長蔣萬安赴議會進行專案報告，議員洪健益，林延鳳，顏若芳一同送給蔣市長習皇帝維尼熊玩偶，蔣市長則一臉尷尬不願接受。（記者田裕華攝）

2023/05/22 13:55

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安今針對台北上海城市論壇（雙城論壇）赴台北市議會進行專案報告，眾多議員聚焦近期八旗文化總編輯「富察」李延賀被中國當局逮捕及共機持續擾台等問題，對此，蔣萬安強調，將秉持對等尊嚴向對岸表達應有立場，「反對任何對中華民國主權的威脅」；民進黨議員洪健益等人則送上諷刺中國領導人習近平的小熊維尼布偶，並要求蔣簽署聲援李延賀連署書，但蔣萬安並未回應。

蔣萬安今赴台北市議會，針對人本交通政策、財政紀律及預算排擠、長照、人口政策、疫後產業轉型方案、台北上海城市論壇（雙城論壇）辦理情形與效益等，進行本會期第二次專案報告。

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民進黨議員簡舒培認為，共機自4月1日起至5月20日共擾台1071次，如此作為難道符合兩岸尊嚴、友善、對等、互惠？且過去雙城論壇屢見中方給我穿小鞋、吃豆腐情形，蔣萬安又會如何因應？蔣萬安跳針表示，必會秉持對等尊嚴態度。

無黨籍議員林亮君指出，共機持續擾台，蔣萬安是否會在雙城論壇上堅定表達我方立場，對中國提出抗議；蔣萬安則稱將堅定「反對任何對於台灣中華民國主權的威脅」。

社會民主黨議員苗博雅、民進黨議員吳沛憶則關注「富察」李延賀案，要求蔣萬安應基於保護台北市民態度，向上海方表達立場，蔣萬安則聲稱，在基於家屬需求情況下已透過副秘書長王秋冬向上海市關心此案。

民進黨議員洪健益、林延鳳、顏若芳則共同送上諷刺習近平的小熊維尼布偶，並要求蔣簽署聲援李延賀連署書，但蔣萬安並未回應。

台北市長蔣萬安赴議會進行專案報告，議員洪健益，林延鳳，顏若芳一同送給蔣市長習皇帝維尼熊玩偶，蔣市長則一臉尷尬不願接受。（記者田裕華攝）

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