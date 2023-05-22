王世堅提醒「匪諜就在你身邊」 要蔣萬安對雙城論壇親力親為

民進黨台北市議員王世堅建議蔣萬安就雙城論壇的各項內容、講稿、決策都應該親力親為，以免被身邊的人「陰了」，被賣掉的是台北市的尊嚴。（記者田裕華攝）

2023/05/22 11:37

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（22）天到台北市議會進行專案報告，議員焦點都在關切蔣萬安是否出席7、8月將舉辦的雙城論壇，蔣萬安強調，細節還在討論中，自喻為「蔣師」的民進黨台北市議員王世堅以蔣介石的警語「匪諜就在你身邊」，建議蔣萬安就雙城論壇的各項內容、講稿、決策都應該親力親為，以免被身邊的人「陰了」，被賣掉的是台北市的尊嚴。

民進黨議員何孟樺、王世堅、林延鳳等人先後針對若中國軍機、軍艦擾台，雙城論壇是否繼續舉辦，質詢蔣萬安的立場。蔣萬安多次強調、搶話說明他的立場，並援引總統蔡英文、副總統賴清德近日的談話，強調要跟北京展開對話，疫後要恢復民間的交流，會議氣氛相當火爆。

請繼續往下閱讀...

王世堅發言時強調，台北市是首都，蔣萬安又是反共先鋒（蔣介石）的後代，蔣一定要堅持「3不」：雙城論壇絕不是地方對中央（台北對中國上海）；絕不是黨對黨交流，要屏除一切黨意隨行交流談判；絕不是由中共拿刀子掐在脖子上，被逼著去交流。

蔣萬安回應說，雙城論壇就是城市交流，是針對市政議題交流、市政領域合作，這也是陸委會對雙城論壇的定位以及肯定，該堅持的一定會堅持；但對屆時中國軍機軍艦若擾台是否停辦雙城論壇，未正面回應。

王世堅提醒蔣萬安說，曾有一首民間的紀念歌形容蔣的曾祖父（蔣介石），說他「是反共先鋒，為正義而反共，反共必勝、建國必勝」，這歌曲現在聽不到，但在他腦海裡一直激盪著。中共眼睜睜盯著蔣萬安是否出席，正因為蔣萬安是中國共產黨前主席毛澤東最大敵人蔣介石的後代，一旦出席，代表對他們交心示好，意義無比重大。

王世堅說，他問了各局處上海那邊接待的層級、論壇內容等等，有沒有陷阱？是不是對等？各局處的答案都是「去就對了」，沒有任何警覺心，他以蔣介石的名言「「匪諜就在你身邊」提醒蔣萬安，雙城論壇的講稿、內容跟出席與否的決策，都應該親力親為，不要假手他人，要不然被身邊的人「陰了」，被賣掉的是台北市的尊嚴，這是身為反共先鋒後代起碼的格調。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法