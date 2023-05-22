開政策支票找財源 蔣萬安：加強開源、節流、零基預算精神

台北市長蔣萬安赴議會進行專案報告。（記者田裕華攝）

2023/05/22 10:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安選前開出補助U-Sport、生育獎勵金、重陽敬老金、私幼補貼及恢復YouBike前30分鐘免費等選舉支票，但相關財源與財政紀律引發質疑；蔣萬安今赴台北市議會進行專案報告時指出，將加強稅捐稽徵的開源做法、撙節一般經常性經費等節流、基於零基預算精神檢討舊有經費，以容納新興政事。

蔣萬安表示，在推辦各項重大政策時，均以能兼顧財政負擔為前提，不因推動政策造成資源排擠，除提高生育獎勵金每胎2萬元、私立幼兒園每生最高補助2.6萬元，並將陸續推出U-Sport免費運動及抵用金等帶動全民運動風氣、恢復每年1500元重陽敬老金、明年1月起YouBike前30分鐘免費。

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蔣萬安說明，台北市近5年自籌財源均在1100億元以上，今年度預算自籌財源佔歲入比率達6成以上，也為六都第一，且自2015年以來均以前年度歲計賸餘彌平，均未舉債，而現有231.33億元可作為今年度第二次追加減及明年度總預算財源。

蔣萬安指出，為因應後續各項政策支出，將加強稅基稽徵、強化債務管理、資產活化等開源作法，此外則撙節一班經常性經費、節令慶典活動不得鋪張予以節流，並本於零基預算精神，全面檢討業務或計劃，運用合辦、減辦、停辦、改辦作法等方式，檢討調減舊有經費，以容納新興政事。

蔣萬安強調，未來將恪守財政紀律，在兼顧政府施政與財政健全原則下，本零基預算精神通盤考量各施政項目優先順序，並參酌以往年度預算執行情形等，審慎籌編各年度預算；另請各機關加強開源增加收入，同時本撙節原則核實支用經費，以維財政永續發展，並朝收支平衡之目標持續努力。

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