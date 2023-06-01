議員力薦找郭台銘當副市長 蔣萬安笑回：看他要不要山盟海誓

對於台北市議員徐弘庭建議找郭台銘當副市長，蔣萬安（見圖）笑回，「看他要不要山盟海誓」。（記者田裕華攝）

2023/06/01 16:49

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市人口達到250萬人，依法可設置第三席副市長，台北市長蔣萬安今天鬆口說，人選已「心有定見」。國民黨市議員徐弘庭質詢說，第三席副市長需要有產業、金融、財政背景，但許多業界人士不願屈就公部門，推薦鴻海集團創辦人郭台銘為副市長不錯人選；蔣萬安則笑稱，「看他（郭）要不要山盟海誓」。

台北市議會進政總質詢，徐弘庭關心第三席副市長人選，他說，現任副市長李四川有深厚工程建設背景，另名副市長林奕華在教育文化條件也深獲認同，如今台北市缺乏產業、金融、財政背景人選。蔣萬安回答說，現已心有定見，正在徵詢中，若確定會對外公布。

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徐弘庭認為，業界中有產業、金融、財政背景人選多不願意放棄生涯規劃屈就公部門，而站在首都規劃與定位，推薦有願景、有魄力、願做事的郭台銘可以是副市長的不錯人選。

徐弘庭說，郭台銘不可能接受副總統職務，只要肯做事，比身處位子更重要，副市長可做的事也可以比副總統更多，再次建議蔣萬安可詢問郭台銘接掌台北市副市長。對此，蔣萬安笑著回答說，謝謝議員建議，但「看他（郭）要不要山盟海誓」。

台北市議員徐弘庭建議蔣萬安找郭台銘當副市長。（記者田裕華攝）

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